Israël: les hôpitaux perturbés par une grève générale du personnel médical

Les médecins et les équipes médicales israéliens protestent contre les actes de violences dont ils sont régulièrement victimes. Ils réclament des mesures actives de la part des autorités.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

C’est à l'hôpital Hadassah du Mont Scopus à Jérusalem que l’incident le plus grave s’est produit il y a tout juste deux jours. Les membres de la famille d’un patient de Jérusalem-est qui venait de décéder ont attaqué physiquement le personnel médical à l’aide notamment de tessons de bouteilles. Tout un service de réanimation a ensuite été mis à sac.

« Montée importante et dangereuse de la violence »

Des actes de violences qui se produisent de plus en plus souvent, comme l’affirme la Dr Ella Kitroser gynécologue et membre du comité de spécialistes de l’association israélienne des médecins. « Nous voyons ces derniers mois et ces dernières années une montée importante et dangereuse de la violence contre des médecins et des équipes médicales. À ce stade, malheureusement, il n’y a pas de réponse satisfaisante de la part des instances judiciaires et des autorités gouvernementales. »

Menaces de mort

L’association des médecins le souligne : ces actes de violences sont le fait de toutes les couches de la société et non pas seulement une émanation du conflit israélo-palestinien. À titre d’exemple, des médecins chargés de la campagne de vaccination anti-Covid-19 sont régulièrement ciblés par des menaces de mort.

Les associations médicales réclament une présence policière dans chaque établissement hospitalier et des peines plus sévères pour les fauteurs de troubles.

