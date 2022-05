Iran: le président Raïssi en visite au sultanat d'Oman

Le président iranien Ebrahim Raïssi doit se rendre lundi 23 mai à Oman, dans le but de renforcer les relations entre les deux pays, mais aussi faciliter un rapprochement entre Téhéran et les monarchies arabes du Golfe, notamment l'Arabie saoudite, puissance sunnite et rivale régionale de l'Iran chiite.

Siavosh Ghazi

L'Iran et le sultanat d'Oman ont toujours maintenu des relations de proximité, malgré les tensions entre Téhéran, Riyad et d'autres monarchies arabes du golfe Persique. Les échanges commerciaux entre Téhéran et le sultanat d'Oman ont presque triplé en un an, pour atteindre 1,3 milliard de dollars.

Le sultanat d'Oman a également joué ces dernières années un rôle d'intermédiaire, non seulement entre Téhéran et Washington, notamment pour des échanges de prisonniers et dans le dossier nucléaire, mais aussi entre l'Iran et l'Arabie saoudite, à propos notamment du conflit au Yémen.

Cette visite intervient alors que selon les médias iraniens, le président de la République islamique Ebrahim Raïssi doit également se rendre aux Émirats arabes unis. Les relations entre les deux pays étaient tendues ces dernières années, à cause des confits au Yémen et en Syrie.

Par ailleurs, l'Iran et le Qatar, autre monarchie arable du Golfe, ont également renforcé leurs relations ces dernières années. L'émir s'est rendu à Téhéran il y a une dizaine de jours pour renforcer les relations bilatérales, et jouer les bons offices entre l'Iran et les États-Unis à propos du dossier nucléaire iranien.

