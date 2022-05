Israël enregistre un cas de variole du singe, chez un homme revenant d'Europe

En Israël, un premier cas de la variole du singe a été détecté. Des directives ont été transmises aux médecins du pays pour signaler d'autres cas éventuels.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Nitzan Horowitz, le ministre israélien de la Santé, se veut rassurant : ce n'est pas le début d'une épidémie, affirme-t-il, mais un cas isolé.

Il s'agit, indique-t-on, d’un homme âgé de trente ans, revenu récemment d'Europe occidentale. Le pays où il a séjourné n'est pas précisé.

Il a été en contact avec un malade à l'étranger, mais ses symptômes sont, à ce stade du moins, légers. Il se trouve en isolation à l'hôpital Ichilov, le plus grand établissement hospitalier de Tel Aviv.

Quoi qu'il en soit, une réunion d'urgence des responsables de la santé a été convoquée pendant le week-end. Et des directives ont été adressées à tous les médecins du pays. Cela précisément au moment où sur un autre front, celui du Covid, les dernières restrictions tombent. À compter de cette fin de semaine, les tests PCR à l'arrivée des voyageurs à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv ne sont plus obligatoires. Et le port du masque sanitaire n'est plus requis dans les vols internationaux.

