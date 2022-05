Irak: neuvième tempête de poussière à Bagdad en l'espace de six semaines

Une énième tempête de poussière a voilé le ciel de Bagdad lundi 23 mai 2022. Le trafic aérien a dû être totalement suspendu, en raison d’une visibilité d’à peine 400 mètres. Un phénomène récurrent.

Publicité Lire la suite

Les pistes d'atterrissage et de décollage à peine visibles dans un épais nuage jaunâtre. Pendant plusieurs heures, une tempête de poussière a paralysé l'aéroport de Bagdad. Les rues de la capitale irakienne étaient quasi désertes, les magasins et bureaux publics fermés.

Dans les environs de la ville, les bergers avec leurs troupeaux cherchaient de quoi s'abriter, en vain. Plus d'un millier de personnes à travers le pays ont dû être soignées dans les hôpitaux pour des troubles respiratoires.

Ces vents violents chargés de poussière et de sable n'ont plus rien d'inhabituel pour les Irakiens. C'est la neuvième tempête en six semaines. Et cela ne devrait pas s'arranger, car l'Irak est l'un des cinq pays au monde les plus vulnérables au changement climatique, selon l'ONU.

Durant les vingt prochaines années, le ministère de l'Environnement s'attend à 272 jours de poussière. En 2050, le seuil des 300 jours sera atteint. Les autorités préconisent la création de ceintures vertes, qui doivent faire office de « brise-vent », à l'heure où la désertification affecte déjà près de 40% de la superficie du pays.

Après avoir frappé l'Irak, la tempête a balayé l'Arabie saoudite et le Koweït voisins, eux aussi de plus en plus habitués à ces nuages chargés de poussière.

►À relire : L'Irak encore pris dans une tempête de poussière

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne