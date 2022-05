Mort d'un membre des Gardiens à Téhéran: «Un assassinat symbolique et politique»

ENTRETIEN

L'Iran promet de « venger » la mort d'un membre des Gardiens de la révolution assassiné ce week-end à Téhéran. Dimanche 22 mai, le colonel Sayyad Khodaï a été tué par balle par deux motards, qui ont pu prendre la fuite. Décryptage avec Jonathan Piron, historien belge et spécialiste de l'Iran pour le Groupe d'information et de recherche sur la paix et la sécurité (GRIP) et Etopia.

RFI : Que sait-on du colonel Sayaad Khodaï, assassiné à Téhéran ?

Jonathan Piron : C'était un haut gradé. Les médias iraniens le présentent comme un « défenseur du sanctuaire », un terme qui désigne les Iraniens qui combattent en Syrie. Cet assassinat est symbolique et très particulier dans un contexte difficile, celui de la relance de l'accord sur le nucléaire iranien et celui de la présence ou non des Gardiens de la révolution sur la liste américaine des organisations terroristes. Ils y ont été inscrits durant la présidence de Donald Trump aux États-Unis, et des négociations sont en cours pour les en retirer, dans le cadre des discussions qui visent à ressusciter l'accord sur le nucléaire iranien.

C'est le corps des Gardiens de la révolution qui est visé à travers cet assassinat ? En janvier 2020, c'est le commandant de la Force Qods des Gardiens, le général Qassem Soleimani, qui avait été assassiné lors d'un raid américain en Irak.

Les Gardiens de la révolution sont une organisation très puissante, en parallèle de l'armée régulière. Ils sont présents en Syrie et en Irak. Militairement, ils contrôlent le programme balistique iranien. Ils sont aussi une force politique et économique. Politiquement, ils sont présents en coulisse et peuvent avoir leur mot à dire dans les processus électoraux comme dans les nominations d'ambassadeurs. Économiquement, ils sont présents dans toute une série de conglomérats, notamment dans le secteur de la construction. Ce corps est un acteur fondamental et très conservateur au sein de la République islamique.

Ce n'est pas la première fois que des personnalités iraniennes sont victimes de mystérieux assassinats.

Par le passé, ce sont surtout des ingénieurs du nucléaire qui avaient été assassinés. On se souvient qu'en 2020, Mohsen Fakhrizadeh avait été tué par un robot piloté à distance. Cette fois, c'est un haut gradé des Pasdaran (les Gardiens de la révolution) qui a été tué à Téhéran. À l'époque, l'Iran avait accusé Israël.

Ces dernières années, les assassinats de scientifiques nucléaires avaient pour but de ralentir le programme nucléaire de l'Iran. Or, l'Iran enrichit aujourd'hui son uranium à des niveaux jamais atteints et a développé son expertise malgré ces assassinats. Donc, celui qui vient d'être commis est davantage un assassinat politique, qui pourrait remettre en cause les efforts actuels de relance de l'accord nucléaire : le diplomate européen Enrique Mora était récemment à Téhéran, où le Qatar tente aussi de relancer les contacts.

