L'ouest de l'Iran sous une tempête de sable, la population en souffrance

Téhéran, le 17 mai 2022. AFP - -

Une nouvelle tempête de sable en provenance de l'Irak, de la Syrie et de l'Arabie saoudite, a poussé le gouvernement iranien à décider la fermeture des écoles et des administrations à Téhéran et dans les provinces de l'ouest de l'Iran.