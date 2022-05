Visite «historique» du ministre turc des Affaires étrangères dans les territoires palestiniens

Le ministre turc des Affaires étrangères est en visite pour deux jours en Israël et dans les Territoires palestiniens. Une visite très rare, la première d’un haut responsable turc depuis 15 ans.

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Mevlut Cavusoglu est arrivé ce mardi 24 mai en début d’après-midi et s’est rendu directement à Ramallah, le siège de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée, pour y rencontrer son homologue Riyad al-Maliki, chef de la diplomatie et le président Mahmoud Abbas. Alors que les Palestiniens craignaient un délaissement de la cause palestinienne des Turcs au profit de bonnes relations diplomatiques avec Israël, la visite de Mevlut Cavusoglu a finalement été une visite qualifiée d’« historique ».

Le chef de la diplomatie turque a d’abord rappelé son soutien aux Palestiniens. Il signe neuf nouveaux accords dans le domaine de l’agriculture, de l’éducation et du commerce, pour soutenir une économie en difficulté, souligne son attachement à la solution à deux États. Et il critique la poursuite de la colonisation, les destructions ou les récents affrontements entre Israéliens et Palestiniens.

« Notre soutien à la cause palestinienne est totalement indépendant de l'évolution de nos relations avec Israël. Je tiens à le souligner : il est impossible de changer notre politique envers la Palestine », a déclaré Mevlut Cavusoglu.

#Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas ile görüştük. Türkiye’nin kardeş Filistin halkına ve Filistin davasına güçlü desteği devam edecek.



Met w/President Mahmoud Abbas of #Palestine. Türkiye’s strong support for the brotherly Palestinian people & its cause will continue.🇹🇷🇵🇸 pic.twitter.com/n4E71SqSGH — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 24, 2022

Car si la Turquie est un soutien de longue date des Palestiniens, les visites se sont raréfiées depuis 15 ans, à cause de la crise diplomatique entre Ankara et Tel Aviv. Les liens entre Israël et Turquie n’ont fait que se détériorer pendant le mandat d’Erdogan. Et les deux pays avaient réciproquement retiré leurs ambassadeurs en 2010, mais travaillent depuis peu au réchauffement de leurs relations.

En mars, le président israélien s’est rendu à Ankara et Istanbul pour renouer avec son homologue. Et selon des analystes, la Turquie rêve d’un gazoduc sous-marin la reliant à Israël pour exporter le gaz de l’État hébreu vers l’Europe.

Ce mercredi, Mevlut Cavusoglu doit rencontrer des responsables israéliens - le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid et le ministre du Tourisme Yoel Razvozov - avec l’objectif de dégeler les relations entre Ankara et l’État hébreu, puis se rendra à l’esplanade des Mosquées.

