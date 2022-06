Reportage

Une «guerre des drapeaux» entre Israéliens et Palestiniens

Un Palestinien tenant un drapeau palestinien durant une manifestation à Huwara, le 29 mai 2022. © RANEEN SAWAFTA/REUTERS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Depuis plusieurs jours, une « guerre des drapeaux » se joue entre Israéliens et Palestiniens. À Jérusalem-Est, la police israélienne n’hésite pas à arrêter les personnes arborant un drapeau palestinien, donnant parfois lieu à des violences. Même dans certaines villes de Cisjordanie, les drapeaux palestiniens ne sont pas les bienvenus, comme à Huwara, artère palestinienne au bord de la route, en zone C, qui dessert à la fois Naplouse et les colonies alentours.