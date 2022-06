Nucléaire: nouvelles tensions entre Occidentaux et Iraniens avant une réunion de l'AIEA

Le drapeau iranien flottant devant le siège de l'AIEA à Vienne, en Autriche (Image d'illustration). © AP Photo/Florian Schroetter

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui se réuni à partir de ce lundi pour quatre jours, pourrait adopter une résolution préparée par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Celle-ci critique Téhéran et lui demande de coopérer pour répondre aux questions « non résolues » concernant la présence de traces d’uranium enrichi sur des sites nucléaires non déclarés.