La Russie augmente en intensité dans son engagement militaire en Syrie

La Russie accroît depuis quelques jours son activité militaire en Syrie et prend soin de le montrer. Des avions russes ont mené ces dernières 48 heures des raids contre des positions du groupe État islamique dans les provinces de Hama et de Homs.

Avec notre correspondant dans la région, Paul Khalifeh

L’ONG Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a affirmé jeudi que l’aviation russe avait mené depuis début juin plus de 150 raids contre des positions du groupe État islamique dans la région désertique du centre de la Syrie. Ces frappes interviennent alors que les informations sur un allègement de la présence militaire russe en Syrie en raison de la guerre en Ukraine se multiplient.

Cette semaine, l’armée russe a envoyé des renforts en hommes et en véhicules militaires par voie terrestre dans le nord-est de la Syrie, où les troupes gouvernementales disposent de positions dans cette région largement contrôlée par les forces kurdes. Ce jeudi, des militaires russes ont inspecté le lieu d’une attaque présumée menée par un drone turc dans la ville de Qamichli, dans le nord-est du pays.

Des sources concordantes assurent que les bases navale et aérienne russes de Tartous et de Hmemim, dans l’ouest du pays, n’ont pas été dégarnies. Cependant, les troupes qui y sont déployées font face à des problèmes logistiques en raison de la fermeture par la Turquie du passage du Bosphore aux navires de guerre. Par conséquent, les lignes d’approvisionnement des troupes russes en Syrie sont devenues plus longues et plus coûteuses.

En revanche, dans le sud du pays, la police militaire russe semble avoir allégé sa présence. Et cela inquiète la Jordanie, qui craint une déstabilisation des provinces syriennes limitrophes du royaume hachémite.

