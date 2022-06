Accord de coopération pour les vingt prochaines années entre le Venezuela et l'Iran

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Cet accord prévoit une coopération élargie dans les domaines pétrolier, gazier, pétrochimique et industriel.

L'Iran a déjà envoyé plusieurs pétroliers au Venezuela pour livrer du pétrole, mais aussi de l'essence à ce pays. Un accord a également été signé entre Téhéran et Caracas pour réparer deux importantes raffineries du Venezuela par l'Iran.

Les deux pays tiennent tête aux États-Unis, malgré des sanctions économiques très dures, comme l'a rappelé le président iranien Ebrahim Raïssi :

Le Venezuela a montré que face aux menaces et sanctions de l'impérialisme a eu une résistance exemplaire. Parallèlement, lorsque la Maison Blanche reconnaît que la politique de pression maximale contre l'Iran a échoué, c'est le signe de la victoire du peuple iranien et de l'échec des États-Unis et des ennemis.