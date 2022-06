En Irak, les autorités tentent de freiner la propagation de la variole du singe, appelée également la fièvre du Congo dont les chiffres continuent d'augmenter. Depuis le début de l'année, 27 personnes sont mortes de cette maladie à travers le pays.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Bagdad, Lucile Wassermann

La variole du singe est bien connue des autorités irakiennes, car elle est présente dans le pays depuis 1979 au moins, mais jamais elle n'avait fait autant de morts. Depuis janvier, 27 personnes ont succombé de cette maladie, selon le ministère de la Santé, sur 162 cas signalés. En 2021, à titre de comparaison, 33 personnes avaient été infectées et dans les années précédentes, moins d'une dizaine.

Cette flambée d'infections touche particulièrement les régions rurales du sud du pays, où l'on trouve une grande partie des bovins irakiens, potentiels hôtes de la maladie. Mais pourquoi une telle augmentation des cas cette année ? Plusieurs hypothèses selon l'OMS: l'absence de campagnes de désinfection dans les étables et les abattoirs en 2020 et 2021, à cause du Covid-19. Mais aussi, la multiplication d'insectes, comme les puces, ou les tiques, vecteurs de la maladie, cette fois à cause du changement climatique.

Une chose est sûre: le système de santé irakien, quasi inexistant, peut difficilement faire face à une épidémie, d'où le fort taux de mortalité observé.

►À lire: Variole du singe: rien d'alarmant mais une situation où la vigilance est de mise

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne