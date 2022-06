Démission des élus sadristes: «L’Irak est dans une situation sans précédent»

Entretien

Alors que depuis huit mois, le Parlement irakien ne réussit pas à former un parlement, Moqtada al-Sadr, leader du bloc majoritaire, a créé la surprise en annonçant la démission de tous ses députés. Aujourd’hui, leurs principaux opposants du « Cadre de coordination » chiite semblent vouloir reprendre les rênes pour la formation d’un « gouvernement fort ». Robin Beaumont, spécialiste de l’Irak au centre de recherche Noria analyse pour nous la situation.

RFI : La démission des 73 députés sadristes a surpris tout le monde. Quelles sont les conséquences directes de ce coup de poker politique ?

Robin Beaumont : Ce qu'il faut comprendre avant tout c’est que l’Irak vit une situation sans précédent et tout le monde est un petit peu dans le flou aujourd’hui. Depuis les élections législatives d’octobre 2021, il y a donc d’un côté le parti de Moqtada al-Sadr sorti grand gagnant des élections, et de l’autre le Cadre de coordination chiite. Une alliance d’un certain nombre de partis dont on dit assez rapidement qu’ils sont pro-iraniens, disons qu'ils sont effectivement alignés sur Téhéran. Ce nouveau parlement a été incapable de s'accorder sur la formation d'un gouvernement. Donc le retrait, à la demande de Moqtada al-Sadr, de ses 73 parlementaires a été présenté comme une façon d’essayer de débloquer la situation. La réalité, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer.

Il y a deux scénarios principaux. Le premier consiste à dire qu'il s'agit d'une manœuvre politique, que les députés sadristes n'ont en réalité aucune intention de se retirer véritablement et qu’ils continueront d’occuper leur siège. Leur annonce ne serait donc qu’un moyen de pression pour pousser à la formation d’un gouvernement.

La seconde hypothèse est que Moqtada al-Sadr a pris position en retirant ses députés pour forcer le Cadre de coordination à trouver seul une solution.

Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quelle direction les choses vont prendre, notamment parce qu'on est dans une situation extra-constitutionnelle, qui n'est prévue par aucun texte. Il n’y a donc aucun processus à suivre.

Est-ce que cette situation représente une opportunité pour les partis chiites particulièrement ceux issus des milices chiites qui avaient refusé de reconnaître leur échec aux législatives ?

De fait, on se retrouve avec un Parlement sans son bloc majoritaire. Les sadristes ne représentaient certes que deux tiers des voix, mais ils étaient tout de même le plus gros bloc parlementaire.

Aujourd'hui, les députés issus de ce que vous appelez les milices chiites - disons de groupes politiques et armés proches de l'Iran - ont davantage les mains libres. Mais ils ont aussi moins de légitimité que s’ils avaient réussi à constituer un groupe, un accord et un gouvernement avec le mouvement sadriste.

Aujourd'hui, Moqtada al-Sadr reprend sa position de leader de contestation, un rôle auquel il est habitué et dans lequel il se sent à l’aise. Il ne va pas se priver de pointer du doigt le fait que la nouvelle majorité parlementaire, qu'elle arrive ou non à former un gouvernement, sera amputée d'une grande partie de sa légitimité.

Moqtada al-Sadr qui appelle notamment au retrait des milices de la vie politique, menace aujourd’hui de relancer le mouvement de contestation sociale qui a marqué l’histoire en 2019. La population irakienne serait-elle prête à le suivre ?

Le dernier grand mouvement contestataire irakien est en effet le mouvement d'octobre en 2019. Des millions de personnes ont alors contesté le système politique du pays tel qu'il existe depuis 2003. Aujourd'hui, les problèmes systémiques de l'Irak, la corruption, la situation économique, la situation sanitaire sont évidemment toujours les mêmes.

On rentre en plus dans la période estivale qui est traditionnellement la période de construction des contestations, des mouvements populaires en Irak, parce qu’il fait extrêmement chaud, les générateurs électriques ne fonctionnent plus ou mal. À cela s’ajoute aujourd'hui les préoccupations quant à la sécurité alimentaire et à l'accès à l'eau. Tous les ingrédients sont donc là. La question maintenant est de savoir, si la configuration des forces populaires est toujours la même ? La réponse est non. La plus grande partie des leaders de la contestation 2019 aujourd’hui a été coopté par le système politique. C'est-à-dire qu'ils se sont fait élire comme indépendants aux dernières élections et ont ensuite été récupérés, voire achetés par un certain nombre de partis. Les autres sont fatigués, lassés de cette contestation, notamment parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle n'avait abouti qu’à des centaines de morts et de blessés sans aucune avancée politique.

Il est donc compliqué d'imaginer un regain du mouvement d'octobre, du mouvement de terrain. En revanche, ce qui est certain, c'est que Moqtada al-Sadr a une base sociale qui, en grande partie, lui obéit au doigt et à l'œil. Il a donc la capacité d'organiser un mouvement de contestation et de parasitage du processus politique et on peut s'y attendre.

La démission des députés de Moqtada al-Sadr n'est donc pas vécu comme un échec par ses électeurs qui espéraient à la base que le leader chiite prenne les reines du pays et change les choses ?

Pour répondre à cette question, il faut comprendre le positionnement de Moqtada al-Sadr depuis 2003. C’est quelqu'un qui veut à la fois tirer les bénéfices du pouvoir et de l'opposition. Cette ambivalence l’amène donc par exemple à ne pas briguer lui-même des postes officiels dans le système étatique irakien. Il évite aussi de placer ses hommes à des positions trop exposées. Il a compris qu’un poste de ministre en Irak ça va et ça vient. En revanche, sa stratégie a consisté à placer des hommes de confiance à des postes stratégiques de l'administration irakienne. Pour prendre une expression un peu classique : sa stratégie a été de créer un État profond sadriste en Irak. Dans le même temps, il progressait dans les urnes.

Mais aux dernières élections, il s'est retrouvé en même temps à la tête de ces positions stratégiques de l'administration irakienne et en première ligne devant l'opinion publique. Ce double positionnement était donc très inconfortable. Il est difficile de se construire une légitimité d'opposition quand on est le plus gros bloc parlementaire.

Car l’impossibilité pour le parlement de former un gouvernement venait en partie de sa volonté de dominer l'ensemble du processus. Jusqu’à présent, depuis 2003, l'Irak fonctionne par « gouvernements de consensus ». Quel que soit le résultat des élections, les députés finissent par s'arranger pour former un gouvernement qui représente bon gré mal gré la plupart des forces dominantes du pays. Cette fois-ci, Moqtada al-Sadr a voulu casser cette dynamique en appelant à la formation d’un gouvernement majoritaire. Mais il n’avait pas la majorité suffisante pour prendre cette décision seul. Donc, il insistait sur ce principe sans permettre au pays de sortir de l’impasse politique.

Aujourd'hui, sa décision lui permet de faire porter l’entière responsabilité du blocage à ses opposants politiques et de se présenter comme celui qui se sacrifie pour sortir le pays de l’impasse. En réalité, il ne fait que déplacer le problème en confiant la tâche au reste de la scène politique.

