La police israélienne tait les conclusions de son enquête sur les obsèques de Shireen Abu Akleh

La police israélienne annonce, jeudi 16 juin, avoir conclu l'enquête interne sur son intervention lors des funérailles de la journaliste palestino-américaine Shireen Abu Akleh, sans toutefois dévoiler le contenu de ses conclusions.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Il y a un mois, les images des violences lors des funérailles de Shireen Abu Akleh choquaient le monde entier. La journaliste palestino-américaine de la chaîne de télévision Al Jazeera, tuée d’une balle dans la tête lors d’une opération de l’armée israélienne en Cisjordanie occupée le 11 dernier, est devenue un enjeu pour tout le peuple palestinien comme pour les autorités israéliennes.

Quelques jours après sa mort, lors de son enterrement à Jérusalem, les forces de sécurité israéliennes chargent violemment la foule et matraquent les porteurs du cercueil de la défunte. Le cercueil avait même failli tomber après les coups des policiers israéliens. Dans la foulée, la police israélienne ouvre une enquête sur le comportement de ses propres agents.

D’un côté, des événements d’une violence inouïe. De l’autre, une enquête interne énigmatique. La police israélienne publie un simple communiqué. « La police, sous mes instructions, a enquêté pour évaluer l'action de ses forces sur le terrain, afin d'en tirer des conclusions, et améliorer le déroulement opérationnel dans ce type d'événements », explique ainsi le commandant de la police israélienne Kobi Shabtaï.

Comment ? Pourquoi un usage de la force aussi excessif ? Qui en a donné l’ordre ? Faut-il des sanctions ? Les questions demeurent pour le moment sans réponse.

Le comportement de la police israélienne en question

Des milliers de Palestiniens avaient participé aux obsèques de la journaliste vedette d'Al Jazeera à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville sainte, occupée et annexée par Israël. L'Autorité palestinienne, Al Jazeera et le Qatar ont tous les trois accusé l'armée israélienne d'avoir tué la journaliste de la chaîne qatarienne.

« On ne peut pas rester indifférents à ces images dures, et nous nous devons d'enquêter afin que des évènements sensibles de cet ordre ne soient pas perturbés violemment par des émeutiers », déclare le commandant de la police israélienne Kobi Shabtaï, sans donner plus de détails.

« Peu importe ce qu'Israël dit ou fait, les images sont suffisamment éloquentes. Les policiers ont agressé les porteurs du cercueil et ils essayent de dissimuler leurs actes et leurs fautes », réagi le frère de la défunte, Anton Abu Akleh, contacté par l’AFP. « La police a agressé les porteurs du cercueil et ils essayent de dissimuler leurs actes et leurs fautes », ajoute-t-il, accusant Israël d'être « derrière l'assassinat » de sa soeur.

► À lire aussi : Quelle enquête sur la mort de Shireen Abu Akleh?

(et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne