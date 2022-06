Les jeunes Israéliens et le mur de séparation, vingt ans après le début de sa construction

Focus

Il y a vingt ans jour pour jour, Israël lançait la construction d’un mur entre son territoire, et la Cisjordanie occupée. À l’exception d’une petite minorité, aujourd’hui, la jeune génération israélienne qui a grandi avec cette barrière de séparation ignore presque tout de la réalité de l’occupation et de l’oppression qui en résulte.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Jérusalem

En pleine seconde Intifada, l’État hébreu est confronté à des attentats suicides meurtriers, commis par des kamikazes palestiniens. Les autorités décident alors de construire un mur. 700 km de long, huit mètres de haut, en béton armé par endroits, « cette barrière de sécurité » est surnommée le « mur de l’apartheid » par les Palestiniens. Il entrave leur liberté de mouvement, les coupe d’une partie de leurs terres, de leurs familles, et surtout de Jérusalem, qu’ils considèrent comme la capitale de leur futur État. Ce mur a aussi eu un impact sur la société israélienne.

« Cette barrière de sécurité est nécessaire »

Entre deux cours, Noam, Ayelet et leurs amis font une pause. Depuis leur faculté à l’Université hébraïque de Jérusalem, on aperçoit le mur de séparation avec les Territoires palestiniens. « Cette barrière de sécurité est nécessaire », explique Noam, 23 ans. « Durant les derniers mois, nous avons subi sept attaques terroristes en Israël. Il y a plusieurs années, ma tante est décédée dans un attentat à la bombe contre un bus, ici à Jérusalem. Vous ne comprenez pas ce que nous vivons ici. Personne n’a envie d’être en guerre. Mais pour protéger votre maison, votre famille, vos amis, vous n’avez pas le choix. En Israël, on a un dicton : si les Palestiniens déposent les armes, il y aura la paix. Mais si les Israéliens déposent les armes, il n’y aura plus d’Israël », affirme la jeune étudiante.

Comme tous les Israéliens de son âge, à 18 ans, Noam rejoint l’armée. Deux ans de service militaire obligatoire pour les femmes. Presque trois pour les hommes. Mais la jeune fille n’est pas dans une unité combattante. Elle ne s’est pas rendue en Cisjordanie. Elle n’est pas passée de l’autre côté du mur. Que sait-elle de l’occupation ? Et des Palestiniens ? « Ce sont des êtres humains. Je ne veux pas les diaboliser. Mais nous leur donnons de l’argent, nous leur donnons du travail. Et eux, préfèrent construire des tunnels pour nous attaquer, au lieu de construire des écoles », assène-t-elle avec certitude.

Un peu plus âgée, Ayelet, elle, a connu les attentats suicide à Jérusalem lorsqu’elle était enfant, au début des années 2000, lors de la seconde Intifada. Elle tient pourtant un discours plus nuancé. « Je pense que la situation ici est trop compliquée. Je ne suis pas sure qu’en débattre en trois minutes soit suffisant. Même trois heures ne suffiraient pas. Je ne saurais pas dire si c’est grâce au mur ou pas, mais la situation s’est améliorée, depuis sa construction. Après, personne ne rêve d’avoir un mur dans son pays », regrette l’étudiante de 26 ans.

« Les jeunes israéliens sont éduqués dans la peur »

Dans les couloirs de l’université, certains étudiants rêvent pourtant d’abattre ce mur. Comme Atalya Ben-Abba, 24 ans aujourd’hui. « À l’âge de 18 ans, j’ai refusé de faire mon service militaire car je refuse de participer à l’occupation de la Palestine par Israël. Je suis devenue objecteur de conscience. »

Un acte de rébellion qui lui vaut 160 jours de prison. En Israël, elle n’est pas la seule dans ce cas, mais elle fait partie d’une minorité. Ferme dans ses convictions, la jeune fille est aujourd’hui une militante engagée. « Je suis membre de plusieurs mouvements anti-occupation. Dans la vallée du Jourdain, Israël exploite les ressources naturelles des Palestiniens, et siphonne leurs réserves en eau. Ce mur de séparation, est un mur d’apartheid. C’est un mur qui sépare des familles. Grâce à lui, les Palestiniens sont soumis aux autorités israéliennes. Israël décide quand ils peuvent travailler, à quel moment ils doivent rentrer chez eux. Israël contrôle leur vie. Les autorités israéliennes ont un pouvoir total sur eux », déplore-t-elle.

Atalya Ben-Abba, jeune étudiante de l'Université hébraïque de Jérusalem, milite contre l'occupation des Territoires palestiniens par son pays. © Sami Boukhelifa/RFI

Pourtant, cette réalité, la plupart des Israéliens l’ignorent, ou refusent de la voir. « Les jeunes Israéliens sont éduqués dans la peur. Ils sont persuadés que les Palestiniens sont un danger pour eux. Ce mur est une barrière mentale. En Israël, on nous dit tout le temps que l’on est sous le coup d’une attaque imminente, que ça soit à l’école ou à la télévision. C’est notre quotidien. Mais ce n’est pas en créant plus d’injustice et plus de souffrance que vous parviendrez à garantir votre sécurité. Nous sommes dans un statu quo de peur et de violence, fait d’attaques et de contre-attaques. Ce mur n’a rien résolu. Nous ne sommes pas plus en sécurité », conclut-elle.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne