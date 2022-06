Syrie: l'armée américaine affirme avoir capturé d'un ancien chef de l'EI

En Syrie, la lutte contre l'organisation État islamique continue. Les forces américaines ont capturé cette nuit un ancien chef du groupe État islamique à Raqqa, longtemps fief de l'organisation terroriste en Syrie.

Des militaires ont été dépêchés dans la nuit par hélicoptère dans un village au nord d'Alep proche de la frontière turque. Après plusieurs minutes de combats, ils seraient reparti avec un homme menotté selon les villageois. Hani Ahmed al-Kurdi fabriquait des bombes et était coordinateur, selon le communiqué américain. Le texte précise également que l'opération a été rapide et facile et qu'aucun civil n'a été blessé ni aucun personnel américain.

Ces dernières années, l'armée américaine a été particulièrement critiquée pour avoir accumulé les pertes civiles lors d'opération contre des cibles de l'tat islamique en Irak et en Syrie. En mai, le Pentagone a reconnu que l'armée avait bâclé la planification d'une frappe aérienne en 2019. Elle visait des combattants de l'EI, mais avait tué une femme et trois enfants, et blessé quinze autres civils.

L'organisation EI toujours vivante

Sur le terrain, la lutte contre le groupe terroriste continue au quotidien, en Syrie comme en Irak. Le groupe terroriste mène fréquemment des opérations d'embuscades contre les forces des deux pays et harcèlent les populations sur les territoires les plus stratégiques.

