Kurdistan irakien: plusieurs morts après de nouvelles frappes turques

Au Kurdistan irakien, quatre membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont été tués par une frappe turque, selon les renseignements kurdes irakiens. Ankara a lancé mi-avril une nouvelle offensive dans le nord de l'Irak. Elle continue ainsi sa lutte contre le PKK sur le territoire voisin. Mais cette fois, cette attaque a eu lieu bien plus au sud que les zones habituellement ciblées.

Publicité Lire la suite

Une voiture a été visée ce vendredi près de la ville de Kalar à de 300 km de la frontière turque. Très loin donc de la zone officiellement concernée par l'opération d'Ankara. La Turquie n'a d'ailleurs pas confirmé être l'auteur de cette attaque. Les forces de renseignements kurdes irakiennes affirment que quatre membres du PKK ont été tués et un autre blessé dans une attaque menée par un drone turque.

Au total, cette semaine, huit personnes dont un enfant ont été tuées au Kurdistan irakien par des attaques turques et sept blessées. Mercredi déjà, un agriculteur et son fils ont été touchés par les bombardements. Une base militaire appartenant à la force de protection yézidie a également été bombardé à Sinjar, le même jour.

Une région dépendante d'Ankara économiquement

Des manifestations ont lieu fréquemment contre les opérations turques qui durent depuis maintenant huit ans et ont forcé l'évacuation de villages entiers. Une délégation du gouvernement régional du Kurdistan est arrivée à Ankara ce vendredi pour discuter commerce et sécurité. Une rencontre sans grand espoir pour la population qui demande le départ des troupes turques. La région vend son pétrole directement à la Turquie et est donc très dépendante d'Ankara.

►À lire aussi : Au Irak: cinq soldats turcs tués lors de combats avec le PKK

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne