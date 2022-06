Réfugiés syriens: le Liban dit être arrivé au bout de ce qu'il pouvait supporter

Une famille syrienne, dans un camp de réfugiés à Sidon, dans le sud du Liban, en janvier 2022. AP - Mohammad Zaatari

Le Premier ministre libanais Najib Mikati a affirmé, ce lundi 20 juin, que le Liban, qui accueille plus d'un million de Syriens, soit le plus grand nombre de réfugiés par habitant au monde, allait les expulser si la communauté internationale ne l'aidait pas à les rapatrier. Beyrouth est plongé dans une crise sans précédent, qui a détruit son économie et appauvrit sa population.