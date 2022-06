Liban: signature d'un accord pour importer du gaz égyptien via la Syrie

De gauche à droite, le directeur général de la Syrian General Petroleum Corporation Nabih Khrestin, le directeur général des installations pétrolières au ministère libanais de l'Énergie Aurore Feghali et le président de l'Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) Magdy Galal, signent des accords pour apporter du gaz de l'Égypte au Liban en passant par la Syrie, sous le regard du directeur régional de la Banque mondiale, Saroj Kumar Jha, à Beyrouth ce mardi 21 juin 2022. AP - Bilal Hussein

Le Liban a signé ce mardi 21 juin un contrat avec l'Égypte et la Syrie pour importer du gaz égyptien via la Syrie, ce qui permettra au pays d'augmenter son approvisionnement en courant de quatre heures par jour. Manquant de moyens financiers pour l'achat du fuel nécessaire pour alimenter les centrales électriques, l'État ne fournit plus qu'une à deux heures de courant par jour depuis plus d'une année.