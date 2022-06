Liban: le Premier ministre Najib Mikati reconduit dans ses fonctions plus affaibli que jamais

Nagib Mikati a été une nouvelle fois désigné Premier ministre du Liban après avoir obtenu le vote de 54 des 128 députés du Parlement. Son rival Nawaf Salam n’a obtenu que 24 voix.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

C’est en homme affaibli que Nagib Mikati a été reconduit à la tête du gouvernement à l’issue des consultations parlementaires exigées par la Constitution.

Le poste de Premier ministre est toujours attribué à une personnalité sunnite dans le système confessionnel en vigueur au Liban. Cependant, Nagib Mikati a été reconduit grâce aux voix des deux partis chiites, le Hezbollah et le mouvement Amal du président du Parlement Nabih Berry.

Les principales formations chrétiennes se sont abstenues de lui accorder leurs voix. Le Courant patriotique libre, fondé par le président Michel Aoun, lui reproche de protéger le controversé gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, accusé d’être en partie responsable de la faillite financière du pays.

Les Forces libanaises de Samir Geagea estiment que Nagib Mikati n’est pas assez ferme concernant la question des armes du Hezbollah.

Le positionnement apparu lors des consultations laisse croire que Nagib Mikati aura des difficultés à former rapidement un gouvernement. Pourtant, le temps est un luxe auquel le Liban ne peut pas prétendre. Le mandat présidentiel s’achève fin octobre et le gouvernement doit être formé avant ce délai. Mais le plus important est que le Liban ploie sous une montagne de problèmes : le pays est sans électricité, l’économie est détruite, et les services publics sont presque inexistants.

►À lire aussi : Liban: Najib Mikati, un homme du système désigné Premier ministre

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne