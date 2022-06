Trois Égyptiens arrêtés pour une vidéo tournée dans une mosquée

Vue de la mosquée Al-Azhar, au Caire, le 24 mai 2021. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Texte par : Alexandre Buccianti 2 mn

Trois égyptiens ont été arrêtés et placés en détention préventive après la diffusion sur les réseaux sociaux la semaine dernière de la vidéo d’un homme chantant et dansant sur de la musique électronique dans une mosquée d’un quartier populaire du Caire. La vidéo avait provoqué une vague de mécontentement parmi les internautes criant au scandale et au blasphème.