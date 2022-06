Égypte: un animateur islamiste visé par des plaintes après des propos sexistes

Sur le panneau d'une manifestante, le 4 juin 2014, place el-Gezirah: «Ne me demandez pas comment m'habiller. Dites-leur de ne pas me violer.» (Image d'illustration)

Tenir des propos sexistes en Égypte n’est plus sans conséquences. De telles déclarations ont valu à un télécoraniste populaire de devenir l’ennemi numéro un des Égyptiennes, mais aussi d’ONG, de députées, d’artistes, de journalistes et d’internautes qui réclament des sanctions.

De notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti

« Si tu tiens à la vie, habille-toi comme un couffin » : cette phrase du célèbre télécoraniste Mabrouk Atteya en a fait l’homme le plus impopulaire d’Égypte malgré les 1,2 million de personnes qui le suivent sur Facebook et ses 300 000 abonnés YouTube. Il est vrai qu’il commentait l’égorgement d’une étudiante devant l’université de Mansoura dans le Delta par un admirateur éconduit. Un crime qui avait secoué l’Égypte par sa sauvagerie et aussi par le fait que des passants avaient filmé et diffusé la scène sur les réseaux sociaux. Le télécoraniste, qui est aussi chef du département d’études islamiques de l’université d’al-Azhar, faisait référence au fait que l’étudiante assassinée n’était pas voilée, ce qui, selon lui, pouvait provoquer un désir incontrôlé chez les hommes.

Par le passé, lors de la discussion d’une loi contre les violences faites aux femmes, Mabrouk Atteya avait estimé que c’étaient les épouses qui provoquaient leur seigneur et maître de mari, ce qui le poussait à les corriger. Une tendance répandue chez les prêcheurs islamistes et même conservateurs. Certains étaient allés jusqu’à justifier le harcèlement sexuel lors des manifestations de la place Tahrir par le fait que les tenues des femmes étaient provocatrices et l’un d’entre eux était allé jusqu’à dire que les victimes étaient des « refoulées sexuelles qui cherchaient à se faire peloter et plus ».

Les discours des prêcheurs de plus en plus critiqués

Cette fois, les propos sexistes de Mabrouk Atteya ne sont pas passés. La société égyptienne de 2022 n’est plus celle qu’elle était il y a 10 ou même 5 ans. Le conservatisme islamique, qui avait le vent en poupe et auquel une majorité croissante d’Égyptiens adhérait, a subi de cuisants revers. La prise de pouvoir par les Frères musulmans par voie démocratique avait rapidement déçu beaucoup de ceux qui avaient voté pour eux. Non seulement les lendemains ne chantaient pas, mais les crises et les pénuries se multipliaient, de quoi provoquer un soulèvement populaire conduit par la gauche, les libéraux, mais aussi les femmes qui avaient vu les droits qu’elles avaient acquis de haute lutte commencer à fondre comme neige au soleil. Un mécontentement récupéré par les militaires. La déception, mais aussi la répression, ont fait reculer l’islamisme. Les discours des prêcheurs, jusque-là incontestables, ont été de plus en plus critiqués, notamment ceux sur les femmes.

Un autre séisme est venu d’Arabie saoudite, terre de l’idéologie wahhabite qui avait conquis le monde arabo-musulman en devenant le pays le plus riche, pourvoyeur d’emplois et de pétrodollars. Les autorités du royaume ont commencé à lever le carcan du wahhabisme. La mesure la plus symbolique a été la permission donnée aux femmes de conduire. Le pays de La Mecque n’était plus le grand défenseur d’un islam ultra-rigoriste et les autorités ne subventionnaient plus cette idéologie de par le monde. Et puis il y a eu la montée en puissance des réseaux sociaux utilisés régulièrement par plus de 50 millions d’Égyptiens. Des réseaux qui s’occupent, aujourd’hui, beaucoup plus de faits de société que de politique, un domaine plus risqué.

L'éclosion d'une nouvelle forme de féminisme

Un climat qui a favorisé l’émergence d’un féminisme nouveau, qui n'est pas calqué sur le modèle occidental comme cela était le cas durant presque un siècle. Nihad Aboul Qomsan, fondatrice et présidente du Centre égyptien pour les droits des femmes, en est un exemple. Cette avocate voilée conteste les déclarations des cheikhs sur l’obligation du voile. Pour elle, « il y a des cheikhs qui sabotent le cerveau de certains jeunes par des propos extrémistes ». « Non, les femmes ne porteront pas un couffin », a-t-elle répondu à Mabrouk Atteya en ajoutant : « Si quelqu’un va porter un couffin, c’est Mabrouk Atteya. » Aboul Qomsan a porté plainte contre le télécoraniste, l’accusant d' « incitation à la violence » et d’ « apologie du crime ». Des plaintes qui commencent à pleuvoir avec des centaines de personnes qui bombardent le site du procureur général de demandes de poursuites judiciaires contre Mabrouk Atteya.

Devant la levée de boucliers, le télécoraniste a déclaré qu’il allait arrêter son programme télévisé et a estimé avoir été mal compris, même si sa langue avait peut-être fourché dans l’instantanéité. Mais à l’appel de nombreux abonnés sur YouTube, Mabrouk Atteya est revenu à la charge. Dimanche soir, il annonçait qu’il allait donner une « conférence » sur YouTube dont le sujet sera « la violence et les coups licites en islam ».

