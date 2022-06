Jordanie: une fuite de chlore fait plusieurs morts et plus de 250 blessés dans le port d’Aqaba

En Jordanie, l’explosion d’un réservoir de gaz toxique a provoqué la mort d’au moins 12 personnes et fait plus de 250 blessés au port d’Aqaba dans le sud du pays. Les routes de la région sont coupées et les autorités appellent la population à se confiner face à la fuite de chlore, une substance « très dangereuse ».

L’explosion a eu lieu en début de soirée. Sur les vidéos publiées par les médias locaux, on aperçoit un réservoir transporté par une grue au port d’Aqaba. Avant d’atteindre le navire où il devait être transporté, le réservoir fait une chute de plusieurs mètres et s’écrase au sol. Une épaisse fumée jaune s’en dégage provoquant la fuite paniquée du personnel sur place, rapporte notre correspondante à Amman, Hermine Le Clech.

Ce gaz serait du chlore, selon les premières interventions des autorités locales, qui peut entraîner de graves lésions pulmonaires et mener aux décès des personnes intoxiquées. Le gouvernement jordanien a dépêché en urgence l’armée et plusieurs avions pour évacuer les blessés dans d’autres hôpitaux du pays.

Un comité a aussi été créé en urgence par le Premier ministre jordanien Bicher Al-Khasawneh afin d’en savoir plus sur les circonstances de cette explosion.

Les blessés ont été transférés dans deux hôpitaux publics, un hôpital privé et un quatrième hôpital de campagne, selon les autorités, tandis que la plage a été évacuée. Le directeur de la santé d'Aqaba, Jamal Obeidat, a déclaré que « les hôpitaux d'Aqaba étaient saturés et ne pouvaient plus recevoir d'autres blessés », dont certains sont dans un état critique.

Il a également appelé les habitants d'Aqaba « à rester chez eux et à fermer les fenêtres par précaution », précisant que « la substance présente dans l'atmosphère était très dangereuse ».

Le port d’Aqaba est le seul du pays et l’un des principaux de la mer Rouge, la plupart des importations et exportations du pays transitent par là. Il ne se situe qu’à quelques dizaines kilomètres de la ville, l’une des plus grandes de Jordanie, réputée pour ses hôtels luxueux et activités balnéaires.

Le port se situe également à la frontière israélienne, à moins de quinze kilomètres au nord de l'Arabie saoudite, tandis que la péninsule du Sinaï égyptienne est de l'autre côté du golfe, à une dizaine de kilomètres.

