Nucléaire: des discussions prévues entre Téhéran et Washington sur la levée des sanctions

L'Iran et les États-Unis doivent entamer « cette semaine » des discussions indirectes qui porteront sur « la levée des sanctions » imposées par Washington. C'est ce qu'a annoncé lundi le ministère iranien des Affaires étrangères. « Un pays du golfe Persique sera l'hôte des pourparlers et la rencontre entre l'Iran et les États-Unis aura lieu dans les prochains jours au cours de la semaine », a indiqué le porte-parole du ministère, Saïd Khatibzadeh, lors de sa conférence de presse hebdomadaire.

Cette déclaration fait suite à l'annonce samedi par l'Union européenne et l'Iran de la reprise « dans les prochains jours » des pourparlers sur le programme nucléaire iranien suspendus depuis plus de trois mois, à l'occasion d'une visite surprise à Téhéran du chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell. Pour faire avancer le processus, Josep Borrell a indiqué que des contacts « indirects » entre les États-Unis et l'Iran auraient lieu rapidement « dans un pays du Golfe ».

« Ce que nous allons faire dans les prochains jours ne concerne pas la dimension nucléaire, mais des divergences existantes sur la question de la levée des sanctions », a précisé lundi Saïd Khatibzadeh.

Des pourparlers bloqués depuis plusieurs mois

Les pourparlers lancés à Vienne en avril 2021 entre l'Iran et les grandes puissances (Russie, États-Unis, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) sont au point mort depuis mars. Les Américains et les Iraniens s'accusant mutuellement de les bloquer.

Ces pourparlers visent à réintégrer les États-Unis à l'accord de 2015 prévoyant des limitations au programme nucléaire iranien, dénoncé en 2018 par le président américain d'alors Donald Trump, et à ramener l'Iran au respect de ses engagements dictés par ce pacte, appelé JCPOA.

« J'espère que nous verrons des résultats positifs de ces pourparlers. La balle est dans le camp de Washington », a dit lundi le porte-parole iranien. « Si Washington vient avec des réponses -aux demandes iraniennes-, on peut finir le travail rapidement », a ajouté Saïd Khatibzadeh.

Le respect des engagements de l’accord de 2015

Conclu par l'Iran et les six puissances, le JCPOA vise à garantir le caractère civil du programme nucléaire de Téhéran, accusé de chercher à se doter de l'arme atomique malgré ses démentis, en échange d'une levée progressive des sanctions internationales asphyxiant l'économie iranienne. Or l'administration Trump avait rétabli des sanctions étouffantes à Téhéran, entraînant en riposte le désengagement progressif de l'Iran de l'accord de 2015.

« Josep Borrell a dit que les États-Unis se sont engagés à respecter tout ce qui est stipulé dans l'accord sur le nucléaire et à assurer que l'Iran puisse en tirer les avantages économiques de manière définitive », a affirmé Saïd Khatibzadeh.

