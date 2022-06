Égypte: bientôt du pain avec de la patate douce pour réduire les importations de blé

L'Égypte projette de fabriquer du pain avec de la patate douce pour réduire sa dépendance à l'égard du blé importé. Selon le ministre de l’Approvisionnement qui a annoncé la nouvelle, la patate sera ajoutée à la farine et permettra de réduire d’un million de tonnes les importations de blé.

Avec notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti

Selon le ministre de l’Approvisionnement, la patate douce qui sera ajoutée est une variété génétiquement modifiée par le centre de recherches du ministère de l’Agriculture pour ne pas dénaturer le goût du pain. Une expérience grandeur nature a été tentée avec succès durant un mois dans la province des Oasis.

Le pain auquel sera ajouté la patate douce est la galette subventionnée vendue à un quart de centime d’euro, soit 15 fois moins cher que son coût réel. Un pain auquel ont droit 70 millions d’Égyptiens et qui constitue la nourriture principale des quelques 30 millions qui vivent sous le seuil de pauvreté. Résultat, l’Égyptien consomme en moyenne 230 kilos de blé par an, soit deux fois plus que la moyenne mondiale.

L’Égypte, qui importait près de 8 millions de tonnes de blé de Russie et d’Ukraine, doit impérativement trouver de nouveaux fournisseurs avant la fin de l’année si elle veut éviter des émeutes de la faim.

