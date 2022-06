Hajj en Arabie saoudite: une amende imposée aux pèlerins qui n’auront pas reçu de permis

Ce doit être l’un des plus grands rassemblements depuis le début de la pandémie de coronavirus. L’Arabie saoudite va organiser à partir de la fin de la semaine prochaine le hajj, le pèlerinage annuel musulman à La Mecque. Un million de permis ont été accordés. Mais le royaume veut s’assurer que ce nombre sera respecté et a annoncé mercredi 29 juin qu’une amende serait imposée à tous ceux qui tenteraient d’effectuer le rituel sans autorisation.

Dix mille riyals, soit un peu plus de 2 500 euros : tenter d’atteindre les lieux saints de La Mecque sans autorisation pour effectuer le hajj sera cette année puni d'une amende. Et les forces de sécurité saoudiennes préviennent : elles seront déployées sur toutes les routes qui mènent à la grande mosquée de la ville ainsi qu'aux autres lieux sacrés de l’islam.

Une application stricte des consignes

Avec un million de permis accordés, 2022 doit marquer le retour des musulmans du monde entier pour ce pèlerinage. Mais le royaume veut éviter de se retrouver confronté à une nouvelle vague massive de contamination et entend imposer une application stricte des consignes : le roi Salman a demandé au gouvernement de permettre que les rituels puissent se dérouler « avec spiritualité » mais aussi de « maintenir les gains sanitaires réalisés face à la pandémie ».

D’ores et déjà, les pèlerins souhaitant réaliser la Oumrah, le pèlerinage hors de la fête du sacrifice, ne sont plus autorisés à accéder aux lieux saints, pour laisser la place aux seuls visiteurs venus pour le Hajj. Et les forces de sécurité ont arrêté 19 personnes accusées de proposer frauduleusement des services aux pèlerins.

► À lire aussi : L'Arabie saoudite veut centraliser les demandes de visas des Occidentaux pour le hajj

