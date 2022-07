Le Qatar octroie une aide de 60 millions de dollars à l'armée libanaise

Le Qatar a annoncé jeudi l'octroi d'une aide de 60 millions de dollars à l'armée libanaise, dans le cadre de son soutien au pays du cèdre dévasté par la pire crise économique de son histoire. La décision du Qatar a été annoncée par le ministre qatarien des Affaires étrangères en marge d’une réunion de la Ligue arabe à Beyrouth.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

La crise économique et financière sans précédent qui frappe le Liban depuis près de trois ans n’a pas épargné l’armée libanaise qui peine à nourrir ses soldats et à payer leurs soldes. Le salaire moyen d’un militaire est passé de l’équivalent de 800 dollars à 100 dollars, ce qui a provoqué un phénomène de désertions ou de départs anticipés aussi bien chez les soldats que chez les officiers.

Depuis un an, l’institution militaire, considérée comme le dernier rempart empêchant le Liban de sombrer dans la guerre civile, ne survit que grâce à l’aide octroyée par des pays amis. Les États-Unis et leurs alliés européens et arabes fournissent régulièrement des pièces détachées, des munitions et des rations alimentaires, pour éviter l’effondrement de l’armée.

Mais c’est la première fois qu'un pays étranger octroie une aide financière pour permettre à l'armée libanaise de payer les salaires de ses soldats.

Les dirigeants politiques ont accordé au chef de l’armée, le général Joseph Aoun, des pouvoirs spéciaux lui permettant de conclure des accords directs avec des armées ou des pays amis. D’ordinaire, l’acceptation d’une aide ou de tout arrangement de ce type nécessite l’approbation du gouvernement, qui peut prendre des semaines voire des mois. Cependant, face à l’urgence, les délais ont été écourtés et les circuits de prise de décisions allégés.

