La journaliste Shireen Abu Akleh «vraisemblablement» tuée depuis une position israélienne, selon Washington

La journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh, tuée le 11 mai en Cisjordanie occupée, a « vraisemblablement » été victime d'un tir depuis une position israélienne, les experts américains n'ayant « aucune raison » de croire qu'il s'agissait d'un tir intentionnel, a indiqué lundi le département d'État américain.

Si elle estime que le tir qui a tué Shireen Abu Akleh provient « vraisemblablement » d'une position israélienne, l'analyse américaine n'a toutefois pas pu atteindre de conclusion définitive quant à l'origine de la balle ayant tué la journaliste, le projectile étant « très endommagé », précise le département d'État dans un communiqué. Il ajoute que rien ne permet de croire que cette mort était intentionnelle, mais est le résultat de circonstances tragiques liées à une opération contre des factions du Jihad islamique palestiniens.

Shireen Abu Akleh, une journaliste très appréciée et reconnue de la chaîne qatarienne Al-Jazeera, couvrait une opération militaire israélienne à Jénine quand elle a tuée d'une balle. Sa mort a secoué le Proche-Orient. Tant l'Autorité palestinienne qu'Al Jazeera et le Qatar, pays finançant la chaîne télévisée, ont immédiatement accusé l'armée israélienne de l'avoir tuée.

Ramallah, qui avait toujours refusé de remettre le projectile à l'armée israélienne, l'avait finalement confié aux Américains pour expertise, ces derniers s'étant engagés à la rendre aux Palestiniens. Mais l'armée israélienne a dit lundi avoir elle-même mené un « examen balistique » de la balle – de calibre 5.56 mm et tirée par un fusil semi-automatique Ruger Mini-14, selon le procureur palestinien – en présence de « responsables sécuritaires américains ».

L'autorité palestinienne dénonce une tentative de « cacher la vérité »

L'Autorité palestinienne a dénoncé ce lundi une tentative de « cacher la vérité » sur la mort de la journaliste Shireen Abu Akleh. « Nous n'acceptons pas les tentatives de cacher la vérité et nous n'avons pas peur d'accuser Israël (...) qui porte la responsabilité de l'assassinat de Shireen Abu Akleh », a commenté sur Twitter un ténor de l'Autorité palestinienne, le ministre des Affaires civiles Hussein al-Sheikh.

Pour les Palestiniens, ces résultats ne sont pas une surprise, mais beaucoup confient sur les réseaux sociaux que « Shireen a été tué une deuxième fois ». Ils citent les enquêtes du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits humains, et celles d’au moins cinq médias, dont la chaîne de télévision CNN, qui n’avaient trouvé aucune preuve de groupes armés palestiniens à proximité du groupe de journalistes ce jour-là.

Israël continue d'affirmer qu'il est impossible de connaître l'origine exacte du tir, israélienne ou palestinienne, et continue d'exclure en tout état de cause un tir délibéré. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a quant à lui conclu le 24 juin à une responsabilité de l'armée israélienne, une enquête rejetée comme « sans fondement » par le ministre israélien de la Défense Benny Gantz.

Pour leur analyse, les autorités américaines disent avoir eu ces dernières semaines un « plein accès » aux enquêtes des forces israéliennes et de l'Autorité palestinienne. « Les États-Unis (...) continuent d'encourager la coopération entre Israël et l'Autorité palestinienne dans cette affaire importante » et « exhortent à ce que des comptes soient rendus » en la matière, a ajouté lundi le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price.

