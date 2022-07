Arabie saoudite: début du hajj, entre réouverture et retour du Covid-19

Des pèlerins musulmans font le tour de la Kaaba et prient à la Grande Mosquée avant le pèlerinage annuel du haj, dans la ville sainte de La Mecque, en Arabie Saoudite, le 6 juillet 2022.

Le hajj, pèlerinage à La Mecque pour les musulmans, vient de commencer. Les pèlerins effectuent les premiers rituels ce jeudi. Cette année, un million de musulmans ont été autorisés à se rendre dans la Ville Sainte. Après deux années avec un nombre très restreint de pèlerins en raison de la pandémie de Covid-19, les autorités saoudiennes ont rouvert un peu plus largement les frontières, tout en gardant le risque sanitaire en tête.

Un million de pèlerins. C'est 16 fois plus que l'an dernier, 1 000 fois plus qu'en 2020. Deux ans après l'apparition du Covid-19, les autorités saoudiennes ont décidé d'autoriser à nouveau, pour la première fois, un pèlerinage de grande ampleur, avec des fidèles venus de tous les continents. Ce hajj est l'un des plus grands rassemblements dans le monde depuis le début de la pandémie.

Mais un million de pèlerins, c'est encore deux fois moins qu'en 2019. Signe que le Covid-19 pèse encore sur l'organisation. L'Arabie saoudite a d'ailleurs repensé les préparatifs de ce pèlerinage. Jusque-là, les fidèles passaient par des agences de voyage spécialisées pour obtenir l'autorisation de se rendre à La Mecque. Cette année, celles-ci ont été interdites : c'est une loterie qui donnait le droit - ou non - de faire le voyage.

Mais tout le monde ne pouvait pas participer à cette loterie. Seuls les fidèles vaccinés, ayant reçu des injections de vaccins reconnus par l'Arabie saoudite, étaient autorisés à présenter une candidature. Et si l'obligation du port du masque dans les rues de La Mecque a été levée, le royaume exigeait tout de même la présentation d'un test PCR réalisé moins de 72 heures avant le départ, mesure de précaution pour diminuer le risque d'avoir des pèlerins porteurs du virus.

