Première rencontre depuis 15 ans entre les chefs palestiniens du Hamas et du Fatah

Lors des festivités marquant le 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, mardi 5 juillet, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réuni à Alger Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne, et Ismaïl Haniyeh, chef du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza. Cette rencontre entre les deux plus hautes figures des factions ennemies est historique, la première de ce type en quinze ans.

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Déjà en décembre 2021, le président algérien avait invité Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne. L’initiative, censée favoriser une réconciliation entre le Fatah, son parti, et le Hamas, le parti islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, avait échoué. Aucun rapprochement n’avait eu lieu entre les deux groupes rivaux.

La scission remonte à 2007

Cette scission remonte à 2007, lorsque le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza et violemment expulsé son adversaire, menant à une véritable guerre entre les deux. Depuis, les factions palestiniennes sont à couteux tirés, ne communiquent pas et leurs luttes intestines paralysent la politique palestinienne. Chacun contrôle un territoire : l’Autorité palestinienne dominée par le Fatah s’occupe des 2,8 millions de Palestiniens en Cisjordanie occupée, tandis que le Hamas gère la bande de Gaza sous blocus israélien où vivent 2,3 millions d’habitants.

Une rencontre sans suite ?

La photo de Mahmoud Abbas et Ismaïl Haniyeh se serrant la main est historique, d’autant plus depuis que le président de l’Autorité palestinienne a annulé les élections législatives qui auraient dû avoir lieu en 2021 et a été vivement critiqué par le Hamas. Selon des sources gouvernementales, l’Algérie aurait fait pression pour que cette rencontre ait lieu. Pour le moment, rien n’a été publié quant au sujet de leurs discussions. Impossible donc de savoir si cette rencontre entre les deux rivaux annonce un rapprochement futur ou des pourparlers de réconciliation, pourtant espérés depuis des années par la plupart des Palestiniens, afin de pouvoir avoir de nouvelles élections.

