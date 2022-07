Syrie: Bachar el-Assad effectue sa première visite à Alep depuis le début du conflit

Une photo publiée par la présidence syrienne le 8 juillet montre Bachar el-Assad en visite dans une centrale thermique de la province d'Alep. AFP - -

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Pour la première fois depuis le début du conflit en 2011, le président syrien Bachar al-Assad s'est rendu vendredi 8 juillet dans la ville d'Alep et la province éponyme, théâtres des batailles les plus meurtrières de la guerre. Considérée comme la capitale économique de la Syrie, Alep a été transformée en champ de ruines par les combats entre 2012 et 2016, année de sa reprise par les troupes gouvernementales avec le soutien de la Russie et de l’Iran.