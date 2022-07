Iran: arrestation du célèbre cinéaste Jafar Panahi

ASSOCIATED PRESS - STR

Les arrestations de cinéastes dissidents et d'activistes politiques d'opposition se sont multipliées ces derniers jours. Le cinéaste Jafar Panahi, Ours d'or du meilleur film au festival de Berlin en 2015, a été arrêté à son tour lundi 11 juillet.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Âgé de 62 ans, Jafar Panahi est l'un des cinéastes iraniens les plus primés à l'étranger, notamment pour son film Taxi Téhéran. Il a été condamné en 2010 à six ans de prison et 20 ans d'interdiction de réaliser ou d'écrire des films, de voyager à l’étranger ou de s'exprimer dans les médias ou sur les réseaux.

Il avait participé au mouvement de protestation de 2009 contre la réélection du président populiste conservateur Mahmoud Ahmadinejad et continuait cependant à vivre et à travailler en Iran.

Lundi, il s'est rendu au parquet de Téhéran pour suivre le dossier du réalisateur Mohammad Rasoulof et de son collègue Mostafa Aleahmad, arrêtés vendredi pour « trouble à l'ordre public ». Tous trois sont accusés d'avoir encouragé des manifestations après l'effondrement d'un immeuble dans la ville d'Abadan dans le sud-ouest de l'Iran, qui a fait 43 morts en mai dernier.

Ils avaient aussi appelé les soldats et les membres des forces de l'ordre à déposer les armes et de ne pas intervenir contre les manifestants qui dénonçaient la corruption et l'incompétence des autorités locales.

Les arrestations d'artistes, de syndicalistes ou de militants politiques dissidents se sont multipliées ces derniers jours. C'est le cas en particulier de Mostapha Tadjzadeh, une figure du mouvement réformateur, qui a multiplié les critiques contre le pouvoir ces derniers mois.

