En Israël, Joe Biden promet de «renforcer encore» les liens avec l’État hébreu

Le président américain, Joe Biden, accueilli par le premier Ministre israélien, Yaïr Lapid (à dr.), et le président Isaac Herzog (à g.) à l'aéroport de Tel-Aviv, le 13 juillet 2022.

À son arrivée à Tel-Aviv pour sa première tournée dans la région, le président américain a défendu ce mercredi 13 juillet l'« intégration d'Israël » au Moyen-Orient et réaffirmé l'engagement « inébranlable » des États-Unis à ce pays allié.

Joe Biden a évoqué en particulier un partenariat « dans les systèmes de défense les plus sophistiqués du monde ». « Nous allons continuer de faire avancer l'intégration d'Israël dans la région », a ajouté le président américain, qui se rendra ensuite en Arabie saoudite, une référence au processus de rapprochement entre l'État hébreu et certains pays arabes.

Indiquant qu'il faisait sa dixième visite en Israël, mais sa première en tant que président, le démocrate de 79 ans, fervent catholique, a qualifié sa venue de « bénédiction ». « Notre relation avec l'État d'Israël est plus profonde et forte que jamais », a assuré Joe Biden.

Répétant l'engagement « inébranlable » des Américains « pour la sécurité d'Israël », il a indiqué qu'il s'apprêtait à recevoir des informations sur les capacités de défense anti-missile israéliennes, dont le système « Iron Dome » soutenu par Washington, mais aussi un nouveau dispositif de riposte laser contre les drones, le « Iron Beam ».

Concernant le conflit israélo-palestinien, le président Joe Biden a dit que selon lui « la solution à deux États (un État palestinien viable aux côtés d'Israël, NDLR) restait la meilleure » tout en reconnaissant que cela restait une perspective lointaine.

Une visite « historique »

« Il s'agit d'une visite historique, car elle témoigne du lien indissoluble entre nos deux pays », a déclaré de son côté Yaïr Lapid, disant vouloir discuter avec Joe Biden du « besoin de restaurer une forte coalition mondiale pour stopper le programme nucléaire de l'Iran », ennemi d'Israël et des États-Unis.

Israël tente d'empêcher les puissances occidentales, dont les États-Unis, de relancer un pacte international de 2015 encadrant le programme nucléaire de l'Iran, que Donald Trump a sabordé en 2018. Avec une éventuelle levée des sanctions américaines contre l'Iran, Israël redoute qu'un accord ne fasse gonfler l'aide fournie par Téhéran à des alliés comme le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien, bêtes noires d'Israël.

Face à l'Iran, Israël cherche à former une nouvelle « architecture » du Moyen-Orient, c'est-à-dire former un front commun avec des pays de la région jugés hostiles à la République islamique. Sous la houlette de l'administration Trump, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont normalisé en 2020 les relations avec Israël.

Le gouvernement israélien espère que la tournée de Joe Biden qui doit également le mener en Arabie saoudite, permettrait de donner une impulsion à une hypothétique normalisation avec le royaume saoudien.

(Avec AFP)

