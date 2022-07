Invitée à venir à Washington, la famille de la journaliste Shireen Abu Akleh y «réfléchit»

La famille de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh, tuée lors d'un raid israélien en Cisjordanie en mai, a demandé à rencontrer le président Joe Biden, actuellement en Israël. L'invitation qu'elle a reçue ce mercredi n'était pas forcément celle qu'elle espérait.

Le cas Shireen Abu Akleh est l'un des dossiers délicats qui attendent Joe Biden en Israël, où il est arrivé ce mercredi. D’un point de vue diplomatique, mais aussi en raison de l’émoi et la colère provoqué par la mort tragique de la journaliste palestino-américaine, tuée le 11 mai dernier alors qu'elle couvrait un raid de l'armée israélienne à Jénine.

Une expertise américaine de la balle qui lui avait été fatale avait conclu que le projectile était trop endommagé pour déterminer avec certitude son origine. Le département d’État avait néanmoins reconnu dans un communiqué que les tirs israéliens étaient « probablement responsables » de la mort de la journaliste, mais « de manière non intentionnelle ».

Indignée par le résultat de cette enquête, la famille de la journaliste a écrit cette semaine une lettre ouverte à Joe Biden pour demander à le rencontrer. L'invitation est finalement venue du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken peu avant l'arrivée de la délégation américaine à Tel Aviv. Au cours d'un entretien téléphonique, le secrétaire d'État a invité la famille à Washington pour discuter ensemble de cette mort tragique.

« Pour le moment, on y réfléchit », indique Lina Abu Akleh, la nièce de la journaliste, au micro de notre correspondante, Alice Froussard. « Mais encore une fois, on espère qu'il y aura quelque chose de positif lors de cette visite. On aimerait surtout les voir prendre des mesures significatives, comme retirer le communiqué publié le 4 juillet, qui était extrêmement dommageable et décevant. Rendre justice pour Shireen, c’est un pas vers la justice pour les Palestiniens, et un moyen de mettre fin à cette impunité ! », poursuit-elle.

Dans la maison familiale du quartier de Beit Hanina, à Jérusalem, la maison est branchée sur Al-Jazeera. Shireen Abu Akleh n'est plus présente à l'écran, mais elle l'est partout ailleurs : sur des affiches au mur, des portraits au crayon ou des photos ornées de fleurs blanches... Le visage de la journaliste est également affiché sur de grands panneaux dans les rues de Bethléem, où se rendra vendredi le président américain.

Justice for Shireen billboard in Bethlehem to greet @JoeBiden via @LinaAbuAkleh. pic.twitter.com/ZCB6qh4WDv — Salem Barahmeh (@Barahmeh) July 13, 2022

« J’appelle tout le monde à continuer à parler de Shireen. Parce que quand on parle de Shireen, on parle aussi de la Palestine », insiste Lina Abu Akleh. Elle et sa famille espèrent encore rencontrer Joe Biden lors de son déplacement dans la région afin, dit-elle, de « lui partager notre peine, et entendre de ses mots quelle sera la prochaine étape. »

