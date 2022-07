À Jérusalem, Joe Biden s'engage à tout faire pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire

Les États-Unis sont prêts à user de « tous les éléments de leur puissance nationale » afin d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique, souligne une déclaration signée jeudi à Jérusalem par le président Joe Biden et le Premier ministre israélien Yaïr Lapid.

Au deuxième jour de la visite du président américain en Israël, Joe Biden enchaîne les entretiens diplomatiques. Il a notamment participé à un sommet virtuel dans un format appelé « I2U2 » (en anglais), avec les dirigeants d’Israël, d'Inde, et des Émirats arabes unis, pays qui a normalisé ses relations en 2020 avec l’Etat hébreu. Joe Biden s’est également entretenu avec le Premier ministre Yaïr Lapid.

Les deux chefs d'État ont signé un document baptisé « la déclaration de Jérusalem ». Cette déclaration qui grave dans le marbre l’engagement des États-Unis à garantir la sécurité d’Israël. Washington s’engage à utiliser « toute sa puissance », pour empêcher l’Iran d’avoir l’arme nucléaire, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa.

Joe Biden perd patience

Le président américain a été très clair à ce sujet. Joe Biden « privilégie toujours la solution diplomatique avec l’Iran ». Des négociations sont en cours entre Téhéran et les grandes puissances afin de s’assurer que le programme nucléaire de la République islamique reste purement civil. Mais le chef de la Maison Blanche commence à perdre patience. Il met la pression. Les États-Unis, dit-il, ne « vont pas attendre indéfiniment » l'Iran.

De son côté, le Premier ministre israélien reste sur la ligne traditionnelle de son pays. Yaïr Lapid explique que « la solution diplomatique n’arrêtera pas la menace iranienne ». Israël « doit être fort » dit-il. Et l’État hébreu l’est davantage en étant entouré d’alliés dans la région. Il tend clairement la main aux Saoudiens. Et compte sur Joe Biden pour étendre le cercle des normalisations avec les pays arabes. Après une courte visite dans les territoires palestiniens vendredi, Joe Biden se rendra en Arabie saoudite, dernière étape de sa tournée au Moyen-Orient.

Téhéran n'a pas tardé à réagir. Dans un discours télévisé lors d'un déplacement dans l'ouest du pays, le président iranien Ebrahim Raïssi a mis en garde Washington et ses alliés au Moyen-Orient contre toute tentative de déstabilisation dans la région. « Je déclare aux Américains et à leurs alliés régionaux que la nation iranienne n'acceptera aucune insécurité et crise dans la région », a-t-il déclaré. « Toute erreur dans cette région sera accueillie par une réponse ferme et regrettable. »

Partenariats signés dans l'agriculture et l'énergie

Par ailleurs, lors de cette visite de Joe Biden à Jérusalem, des partenariats ont été annoncés entre les États-Unis, Israël, l'Inde et les Émirats arabes unis dans le but de contrer les gigantesques projets d'infrastructure de la Chine. Ces projets ont été présentés lors d'une réunion avec Yaïr Lapid, et, par vidéoconférence, avec le leader des Émirats Mohammed ben Zayed al-Nahyane et le Premier ministre indien Narendra Modi.

« La vérité est que nous devons trouver un nouveau moyen de travailler ensemble face aux défis que nous affrontons », a dit Joe Biden, assurant que les quatre partenaires, sous l'appellation I2U2, réfléchissaient à des projets d'infrastructure communs.

Dans l'immédiat, le groupe a annoncé que les Émirats allaient investir deux milliards d'euros dans des projets agricoles en Inde, qui fournira les terrains, tandis que les secteurs privés israéliens et américains seront également sollicités. Un autre projet vise à installer 300 mégawatts (MW) de capacité d'électricité solaire et éolienne en Inde.

