Port du voile en Iran: «Voir d’autres femmes enlever leur hijab m’a donné espoir»

Une campagne partie des réseaux sociaux a appelé les femmes en Iran à sortir tête nue lors de leurs déplacements du quotidien le mardi 12 juillet. Des vidéos de femmes sans voile ont inondé la toile. Les hommes et femmes qui soutiennent ce mouvement contre le port obligatoire du hijab espèrent qu’il continuera.

Malhieh est ingénieur et habite Téhéran. Depuis longtemps, dès qu’elle le peut, elle laisse tomber son voile sur ses épaules. « Dans le centre-ville, c'est un peu compliqué, reconnaît-elle. Il y a beaucoup de forces de l’ordre qui cherchent les femmes qui ne le portent pas. » Alors la trentenaire attend d’être dans un quartier moins fréquenté pour mener ce qu’elle considère comme une lutte pacifique pour les droits des femmes. Elle connaît les risques, ses amies ont été arrêtées devant ses yeux pour avoir refusé de se couvrir les cheveux. « Elles ont été libérées à la fin de la journée, mais elles ont dû signer une sorte de contrat promettant de ne pas recommencer ». Est-ce qu’elles continuent de sortir tête nue ? « Oui », répond Malhieh la voix soudainement étouffée.

Mardi dernier, le jour du hijab et de la chasteté, de nombreuses femmes se sont réunies à l’appel des autorités pour soutenir les règles vestimentaires imposées aux femmes. Mais ce jour-là, une autre opération se jouait, moins évidente, car non autorisée : un peu partout à Téhéran et dans les grandes villes d’Iran, des femmes ont retiré leurs voiles sur la voie publique. « Pour la première fois, je voyais que je n’étais pas seule à marcher sans mon voile. Cela m’a donné de l’espoir », explique Malieh avec un ton soudain plus léger. « J’espère vraiment que ce n’est qu’un début. »

Malgré l’inquiétude pour sa fille, la mère de Malhieh la soutient dans sa lutte, mais elle ne veut pas quitter son voile. « Ça ne l’empêche pas de se battre pour notre liberté, affirme Malhieh. Les musulmans en Iran ne croient pas dans cette obligation de porter le hijab. Aujourd'hui ça n'a plus rien à voir avec la religion. C'est politique. Les femmes de milieux proches des politiques soutiennent le port obligatoire du hijab. »

La nouvelle génération se moque de cette politique

Les hommes se sont également associé à la campagne #No2Hijab sur les réseaux sociaux. Bahram l’a suivi depuis la France où il s’est installé. Autour de lui, il voit de plus en plus d’hommes soutenir les droits des femmes. « Ils sont de la deuxième génération après la révolution islamique et ils ont des femmes et des filles. Ils se rendent compte qu'elles ne sont pas en sécurité dans cette société. Donc ces hommes réalisent qu'ils doivent agir, eux aussi. »

Ce changement de génération est aussi perceptible dans les actions menées par les plus jeunes, les adolescents. Une vidéo a particulièrement circulé sur les réseaux sociaux. « On y voit des jeunes qui ont environ 18 ans, habillés à l’occidentale. Ils se maquillent et s’amusent », décrit Azadé. Elle a 30 ans et est partie habiter en France. « Ces jeunes se moquent du hijab, ils se moquent de cette politique, ils ne la comprennent pas. »

Pour Azadé, la grande différence entre elle et ces jeunes qui n’ont qu’une dizaine d’années de moins, c’est que leurs parents les soutiennent. « Les adolescents de Shiraz ont été arrêtés et détenus quelques jours après cette vidéo, mais leurs parents luttent avec eux. Moi, je me souviens il y a dix ans, quand je sortais dans la rue avec mes amis, si nous nous faisions arrêter par la police, nos parents refusaient de venir nous chercher. » Quelques jours après l'arrestation des jeunes de Shiraz, une nouvelle foule de jeunes s’est réunie dans le même parc pour danser en musique. Là encore, les filles ne portaient pas de voile.

« Le combat ne se limite pas qu’au hijab »

Malgré cet élan d’espoir, la lutte risque d’être encore longue. Azadé a parlé avec plusieurs de ses amies restées en Iran. Certaines dans les régions les plus reculées n’ont même pas entendu parler de la campagne, d’autres ont eu trop peur pour passer à l’action. « Le combat ne se limite pas qu’au hijab. Il y a bien d’autres sujets sur lesquelles les femmes de tout le pays se battent au quotidien entre les questions culturelles et politiques. Ce n’est pas parce qu’elles ne sortent pas dans la rue, le voile à la main en criant "liberté !" qu’elles ne sont pas mobilisées. »

La problématique première reste la crise économique. Le pays continue de s’effondrer, entre une corruption endémique et les sanctions imposées par les États-Unis depuis leur retrait de l’accord sur le nucléaire en 2018. Dans le pays, les manifestations se sont multipliées ces derniers mois. Elles sont menées particulièrement par des retraités, professeurs et autres fonctionnaires qui ne touchent pas leurs retraites ou salaires.

Parallèlement, les arrestations au sein de la société civiles se sont accélérées. Le Centre pour les droits humains en Iran (CHRI) fait un lien direct avec l’arrivée d’un nouveau chef, le général Mohammad Kazemi à la tête des renseignements des Gardiens de la Révolution. Le 28 juin, quelques jours plus tard, le guide suprême Ali Khamenei appelait à un retour à l’ordre de 1981 au lendemain de l’instauration de la révolution islamique. Une période sombre de répression où des milliers de personnes ont été exécutées. Parmi les dernières personnalités arrêtées ce mois-ci figurent Jafar Panahi, Ours d'Or du meilleur film du festival de Berlin 2015, et Mostafa Tajzadeh, ancien vice-ministre de l’Intérieur et figure du mouvement réformateur.

