Arabie saoudite: Joe Biden arrive à Djeddah pour une étape diplomatique délicate

Le prince saoudien Mohammed ben Salman et le président américain Joe Biden, lors de l'arrivée de ce dernier à Djeddah en Arabie Saoudite, le 15 juillet 2022.

Après deux jours passés en Israël et dans les Territoires palestiniens, Joe Biden est arrivé en Arabie saoudite ce vendredi. L'avion du président américain a atterri à l'aéroport de Djeddah, ville côtière sur les bords de la mer Rouge. Cette étape, qui marque un revirement dans sa diplomatie moyen-orientale, s'annonce délicate pour le président américain. Joe Biden s'était montré très critique envers le dirigeant saoudien, Mohammed ben Salman.

Publicité Lire la suite

Lors d'une visite diplomatique, l'accueil donne le ton. Et celui réservé à Joe Biden à Djeddah a été pour le moins minimaliste. Pas de tête couronnée pour lui souhaiter la bienvenue : c'est le gouverneur de la province de La Mecque, le prince Khaled al-Fayçal et la princesse Reema Bandar al-Saoud, ambassadrice saoudienne à Washington qui l'ont accueilli au pied de l'avion. Pas de foule sur le tarmac de l'aéroport ni de cérémonie protocolaire. En quelques minutes seulement, Joe Biden avait salué les personnes présentes et était monté dans sa voiture.

L'accueil a minima avait un avantage pour le président américain : il lui évitait un face-à-face gênant avec le prince héritier Mohammed ben Salman dès son arrivée. Le puissant prince héritier est considéré comme le commanditaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi par les renseignements américains. Lorsqu'il était encore candidat, Joe Biden avait promis de faire de l'Arabie saoudite un « paria ». La rencontre entre les deux hommes a finalement eu lieu une heure plus tard. Pas d'accolade ni de poignée de mains. Juste une salutation poing contre poing.

Peu de chances d'une annonce sur la hausse de production de pétrole

Joe Biden a ensuite rencontré le roi Salmane, malade et âgé de 86 ans, avant une « session de travail » menée par le jeune prince Mohammed, incontournable sur tous les dossiers, du pétrole au militaire.

Dès son arrivée, Joe Biden aura pu sentir que les dirigeants saoudiens ne vont pas lui faciliter la partie. Venu solliciter leur aide pour endiguer l'inflation dans son pays, il est certes reçu, mais la réconciliation aura un coût. Et d'ores et déjà, la Maison Blanche cherche à diminuer les attentes : Joe Biden pourrait repartir sans annonce d'une hausse de la production de pétrole de la part de l'Arabie saoudite. C'était pourtant le principal but de cette tournée qui visait à abaisser le prix du gallon d'essence à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis.

►À lire aussi : Journal d'Haïti et des Amériques - Joe Biden en Arabie saoudite: sa visite «est un revirement de son administration»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne