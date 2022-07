L'Arabie saoudite ouvre son espace aérien à Israël en signe de détente

Joe Biden lors de son discours à Jérusalem-Est, le 15 juillet 2022. AP - Evan Vucci

Le président américain Joe Biden atterrit cet après-midi en Arabie Saoudite, dans le cadre de sa tournée au Moyen-Orient, après une visite trois jours en Israël et dans les Territoires palestiniens. L’une de ses principales missions consiste désormais à rapprocher ses deux principaux alliés dans la région, le Royaume saoudien et l’État hébreu, dans le cadre des normalisations entre Israël et ses voisins arabes.