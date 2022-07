Au Caire, Sergueï Lavrov veut rassurer les pays arabes sur les importations de céréales

Le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et son homologue égyptien Sameh Choukri lors d'une conférence de presse conjointe au Caire le 24 juillet 2022.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a entamé ce dimanche une visite en Égypte au cours de laquelle il a rencontré le président Abdel Fattah al-Sissi et son homologue Sameh Choucri. Le Caire est la première étape d’une tournée arabo-africaine du ministre russe.

La Russie a choisi son plus vieil allié arabe pour contre-attaquer l’offensive de charme opérée il y a huit jours par le président américain Joe Biden lors du sommet de Jeddah auquel participait le président Sissi. La guerre russo-ukrainienne a été évoquée même si l’Égypte, comme la plupart des pays arabes, observe une position neutre. Dépendantes des céréales ou des armes russes, la plupart des capitales arabes sont soucieuses de ménager Moscou sans toutefois se mettre à dos les États-Unis, qui ont pris fait et cause pour Kiev.

Mais c’est sur la question du blé russe qui constituait la majeure partie des importations égyptiennes que l’émissaire de Moscou a insisté, rapporte notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti. Il a accusé les Occidentaux et leurs sanctions de bloquer les exportations de ce blé si important pour l’Égypte, premier importateur mondial. « La soi-disant crise alimentaire, qui est toujours attribuée sans honte à la Russie, est une histoire fausse », a-t-il martelé

Le chef de la diplomatie russe s'est voulu dimanche rassurant face à ses partenaires arabes au Caire après l'accord sur des « couloirs sécurisés » pour exporter les céréales d'Ukraine et de Russie. « Nous avons confirmé l'engagement des exportateurs russes de produits céréaliers à respecter toutes leurs obligations », a déclaré Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse avec son homologue égyptien Sameh Choukri.

L'accord signé vendredi à Istanbul entre Moscou et Kiev, sous l'égide de l'ONU, doit permettre d'exporter 20 à 25 millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine et de faciliter les exportations agricoles russes, réduisant ainsi le risque d'une crise alimentaire dans le monde où, selon l'ONU, 345 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aiguë. La Russie a obtenu la garantie que les sanctions occidentales ne s'appliqueront ni directement ni indirectement à ses exportations de produits agricoles et d'engrais.

Mais devant la Ligue arabe, c'est surtout la question syrienne qui a dominé. La Russie, grâce à laquelle Bachar el-Assad est toujours au pouvoir, prêche pour une réintégration de la Syrie au sein de la famille arabe lors du sommet qui doit se tenir à Alger en novembre.

(Et avec AFP)

