L'Irak saisit le Conseil de sécurité de l'ONU après une violation de son territoire par la Turquie

Le Conseil de sécurité des Nations unies le 19 mai 2022 à New York au siège de l'ONU.

Bagdad a accusé Ankara d'être à l'origine d'une attaque meurtrière contre une zone de loisirs dans le nord du pays. La Turquie nie toute responsabilité, mais l'Irak a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU pour dénoncer des violations de son intégrité territoriale.

En saisissant le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Irak dit vouloir faire entendre sa voix et demander à la communauté internationale un soutien afin de réaffirmer sa souveraineté territoriale. Depuis la semaine dernière, Bagdad demande le retrait de toutes les troupes turques de son territoire. Ankara disposant d'une quarantaine de positions militaires dans le nord du pays pour mener sa bataille contre le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan considéré comme une organisation terroriste par la Turquie et ses alliés occidentaux.

Mais Bagdad est en position de faiblesse vis-à-vis de son puissant voisin. L'armée irakienne ne contrôle pas l'ensemble du territoire. Le groupe État islamique reste actif, des factions armées proches de Téhéran mènent aussi des attaques. C'est d'ailleurs vers elles que les regards se tournent après l'envoi de deux drones piégés vers une base turque la semaine dernière. Et les frontières du pays sont longues et poreuses.

L'attaque turque de la semaine dernière a suscité un vif émoi parmi les Irakiens. Et elle est venue s'ajouter à d'autres griefs, comme la baisse de cours d'eau imputée à des barrages construits en Turquie.

Alors que le pays traverse une crise politique depuis les législatives d'octobre dernier, les responsables politiques irakiens, incapables de former un gouvernement, cherchent à capitaliser sur un sentiment anti-turc. Le ton à l'égard d'Ankara est ferme, mais il s'agit plus d'un affichage de politique intérieure plus que d'une affirmation face à une puissance régionale.

