Face à l'inflation, Israël échelonne la hausse du prix du pain

Le gouvernement israélien intervient pour tenter d'éviter une hausse trop brusque du prix du pain et opte pour un réajustement échelonné jusqu'à décembre prochain. Malgré tout, certains types de pains augmenteront jusqu'à 26%. Et en avril 2023, tout contrôle du prix du pain sera abandonné. Une situation délicate en période électorale.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Les efforts du gouvernement n’ont pas suffi. Le prix du pain augmente, titre la présentatrice du journal télévisé de la chaîne publique israélienne. À moins de 100 jours de nouvelles élections israéliennes, les sondages le prouvent, ce n’est pas la menace iranienne ou le conflit avec les Palestiniens, mais bien la flambée des prix qui préoccupe en premier lieu les Israéliens.

Devant une boulangerie de Jérusalem, Dan, un retraité, ne cache pas son inquiétude. « Il y a dans le pays des personnes économiquement faibles. Ils sont nombreux. Et pour eux, c’est une catastrophe. Une vraie catastrophe. Il ne fallait pas faire cela. C’est ce que je pense. »

Une hausse progressive jusqu'en avril 2023

Après plusieurs débats, le gouvernement israélien a finalement décidé d'augmenter par étapes d’ici à décembre le prix du pain, avant qu’une commission ne décide du prix final de cette denrée de base. En tout, la hausse sera de 10 à 26%. Et en avril 2023, le gouvernement n’aura plus son mot à dire sur le prix du pain. Pour Elyaniv ce n’est pas la bonne décision : « On n'a pas le choix. Certains prix doivent être contrôlés. Cette augmentation en ce moment, c’est une erreur. »

Quant au nouveau Premier ministre israélien Yaïr Lapid, il affirme que l’arrivée en Israël de nouvelles enseignes telles que le français Carrefour devrait briser les monopoles et permettre une stabilisation du marché.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne