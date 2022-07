Liban: un ressortissant saoudien enlevé peu après son arrivée à Beyrouth

La justice libanaise a ouvert une enquête ce lundi sur l'enlèvement dimanche d'un citoyen saoudien, piégé par une bande de malfaiteurs pour acheter une propriété dans la plaine de la Békaa.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Aucune nouvelle n’a filtré sur le ressortissant saoudien porté disparu 24 heures après son arrivée dimanche à Beyrouth. L’armée et les services de sécurité, qui ont lancé une vaste opération pour tenter de le retrouver, gardent le silence.

Le ressortissant saoudien, dont le nom n’a pas été révélé, aurait été attiré au Liban par un gang sous prétexte de lui vendre une propriété dans la plaine orientale de la Békaa. Il aurait été enlevé sur la route de l’aéroport dès son arrivée, mais aucune demande de rançon n’a été faite à ce stade.

Une source judiciaire a déclaré à la presse que le ressortissant saoudien pourrait être retenu à l’ouest de la ville de Baalbeck, dans le quartier de Charawina. Le gouverneur de la région Bachir Khodr a cependant affirmé ne pas disposer d’informations sur la présence à Baalbeck d’un Saoudien porté disparu.

Le quartier de Charawina est devenu une zone de non droit depuis la crise qui a frappé le Liban en 2019. De violents affrontements éclatent régulièrement entre l’armée et des gangs, spécialisés dans le rapt et le trafic de drogue.

En avril dernier, un comptable égyptien a été libéré par les forces de sécurité après deux semaines de captivité à Baalbeck.

