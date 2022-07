Territoires palestiniens: des centaines d'avocats défilent à Ramallah contre Mahmoud Abbas

Une manifestation rare, organisée par l’association du Barreau palestinien, pour protester contre les nombreux décrets du président Mahmoud Abbas, demandant un Parlement élu et une autorité judiciaire indépendante. Les manifestants espéraient se rendre jusqu'au bureau du Premier ministre, Mohammad Shtayyeh, mais ont été stoppés par les forces de sécurité palestiniennes.

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Les demandes des avocats palestiniens sont simples, mais le problème n'est pas nouveau. Depuis la suspension du Conseil législatif palestinien en 2007 par Mahmoud Abbas, après les divisions intestines entre le Fatah, le parti au pouvoir en Cisjordanie, et le Hamas, au pouvoir à Gaza, le président palestinien ne gouverne plus que par décret présidentiel.

Une action rendue possible grâce à l’article 43 de la Loi basique palestinienne, qui fait office de Constitution, bien que dans cet article, il est précisé que gouverner par décret n’est possible qu’en cas d’urgence et quand cela ne peut pas être reporté.

Selon des juristes palestiniens, cet article a surtout été utilisé par le président pour s’emparer du pouvoir législatif. Mahmoud Abbas a fait passer environ 400 décrets présidentiels depuis 2005 lors de son mandat, censé se terminer en 2009, il y a treize ans. Ces derniers mois, estiment les avocats palestiniens, les décrets passés ne font que compromettre l'indépendance du pouvoir judiciaire ou encore affaiblir la structure même de ce dernier.

Mahmoud Abbas a également été vivement critiqué par les avocats pour avoir nommé à la tête de l’autorité judiciaire Issa Abu Sharrar, figure très impopulaire auprès des avocats et des juges. Et ces avocats sont bien déterminés à se faire entendre car tous ces décrets, disent-ils, restreignent surtout les lois et les libertés des Palestiniens.

