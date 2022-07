Afghanistan: les femmes subissent les mariages contraints et les emprisonnements abusifs, selon Amnesty

La vie des femmes et des filles d’Afghanistan a radicalement changé à la suite d'une campagne répressive contre leurs droits fondamentaux menée par les talibans, selon un rapport accablant d’Amnesty International.

L’ONG des droits humains Amnesty International a pu mener l’enquête sur le terrain, parler à de nombreuses femmes, et dénonce une « répression suffocante » qui détruit la vie des femmes et des filles.

L’ensemble des restrictions imposées aux femmes à tous les niveaux crée une sorte de toile d’araignée suffocante qui impacte les Afghanes dans tous les aspects de leur vie Marie Forestier, chercheuse chez Amnesty International, détaille le concept de «corruption morale» Marie Forestier

Marie Forestier, chercheuse chez Amnesty, est une membre de la mission qui a enquêté dans le pays ces derniers mois : « Le rapport montre que l’ensemble des restrictions imposées aux femmes à tous les niveaux crée une sorte de toile d’araignée suffocante qui impacte les Afghanes dans tous les aspects de leur vie. Que ce soit pour leur éducation, pour leur façon de s’habiller, pour leur façon de travailler ou même de se déplacer, elles sont étouffées par les règles et les restrictions imposées par les talibans. »

Interdiction de sortir seule

Cette répression est notamment centrée sur le concept de « corruption morale », qui permet aux talibans d'emprisonner les femmes qui en seraient coupables. « Nous avons documenté le fait que les talibans emprisonnent les femmes afghanes pour ce qu’ils appellent de la "corruption morale". La "corruption morale" selon les talibans, c’est se déplacer à l’extérieur, être dans l’espace public, sans ce qu’ils appellent un mahram, c’est-à-dire un membre de sa famille masculin, un père, un frère, un mari, qui est censé accompagner les femmes. Et donc les femmes qui se déplacent ou sont à l’extérieur sans un mahram risquent d’être arrêtées et donc non seulement dans ces cas-là les femmes sont détenues arbitrairement mais en plus, lorsqu’elles sont en prison, elles sont torturées, frappées et soumises à de mauvais traitements », précise Marie Forestier.

Depuis le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, les femmes et les filles ont été privées de leurs droits fondamentaux.



Augmentation des mariages précoces

Autre phénomène inquiétant pointé dans ce rapport, de nombreux signes montrent une augmentation des mariages précoces de jeunes filles dans le pays.

Marie Forestier, chercheuse chez Amnesty International, décrit l'augmentation des mariages précoces Marie Forestier

De nombreux facteurs expliquent cette tendance, détaille la chercheuse, notamment économiques : « D’abord, la crise humanitaire et économique, c’est-à-dire que les familles qui se retrouvent sans ressources et incapables de nourrir leurs enfants, pour elles, une des solutions les plus évidentes est de marier leur fille, comme ça elles vont récupérer l’argent de la dot, et elles vont aussi se dire que leur fille aura à manger dans la famille du mari. L’autre raison, c’est le fait que les écoles ont fermé, il n’y a plus, ou pas, de perspectives professionnelles et d’éducation pour les femmes. Certaines femmes, ou certaines filles, avaient fait des projets d’éducation, et auraient pu avoir une profession et subvenir à leurs besoins. Ces souhaits, ces rêves de futur, sont anéantis puisqu’elles ne peuvent plus étudier. Et la façon de s’assurer un revenu, de pouvoir vivre, eh bien là encore une fois c’est de se marier pour avoir un mari qui subviendra à leurs besoins. »

Des femmes afghanes attendent de recevoir de l'argent dans un point de distribution d'argent organisé par le Programme alimentaire mondial, à Kaboul, en Afghanistan, le 20 novembre 2021. AP - Petros Giannakouris

Outre la situation économique et scolaire, une autre chose peut expliquer la décision de marier une jeune fille : la volonté des familles de la protéger des talibans. « Des talibans qui pourraient les emmener, les enlever pour les épouser de force, donc il y a certaines familles qui étaient effrayées de cela et qui ont fait le calcul de se dire : "On va marier notre fille à un cousin comme ça, au moins, les talibans ne l’emmèneront pas pour se marier". Dernier cas de figure, c’est les familles qui pensent que marier leur fille à un taliban va elle-même protéger ces familles », précise Marie Forestier.

