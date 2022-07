Israël annonce que les Palestiniens de Cisjordanie vont pouvoir emprunter l'aéroport de Ramon

Une photo prise le 21 janvier 2019 montre une vue partielle du nouvel aéroport international de Ramon, situé à environ 18 kilomètres au nord de la station balnéaire d'Eilat, dans le Sud. Israël a inauguré ce nouvel aéroport international destiné à stimuler le tourisme et à servir d'alternative d'urgence à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv.

Tout juste deux semaines après la visite du président américain Joe Biden à Jérusalem, l'armée israélienne lance une offensive médiatique. Des gestes destinés à bâtir la confiance avec les Palestiniens. Mais dans le même temps, une source militaire a dévoilé des photographies qui, selon l'armée israélienne, prouvent que le Hamas continue à utiliser la proximité de sites civils pour entreposer explosifs et armement.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Israël annonce que dès le mois prochain, les Palestiniens de Cisjordanie pourront se rendre à l’étranger en empruntant l'aéroport de Ramon, dans le sud d'Israël. Jusqu’à présent, ils devaient passer par la Jordanie pour leurs voyages aériens.

Une mesure qui, selon un officier supérieur de l’armée israélienne, sera mise en place dès le mois prochain pour un nombre limité de destinations, telle que la Turquie, à titre expérimental pour une période de deux mois.

Également à l’étude : du gaz pour Gaza. Fourni par Israël et financé par une source étrangère, ce projet pourrait résoudre les problèmes énergétiques de l’enclave palestinienne.

Dans le même souffle, l’armée israélienne montre aux médias ce qu’elle considère comme des preuves de l’utilisation par le Hamas de sites civils. Des photographies et une vidéo aériennes de l’entrée de tunnels situés à proximité d’écoles, d’un hôpital et d’une usine de boissons gazeuses. Selon le responsable militaire, ces tunnels servent au stockage d’explosifs et d’armes en plein cœur d’infrastructure civiles.

