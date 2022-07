Iran: deux ONG dénoncent une «frénésie d'exécutions»

Plus de 250 personnes ont été exécutées par la justice iranienne depuis le début de l'année, selon un communiqué de deux ONG dont Amnesty International. Ce chiffre s'approche déjà dangereusement du nombre d'exécutions réalisées sur toute l'année 2021.

En juin 2022, au moins douze personnes ont été exécutées en une seule journée dans la province d'Alborz (nord-ouest) ainsi que dans celle du Sistan-et-Baloutchistan (sud-est). L'Iran, selon la société civile, connaît une répression majeure alors que les protestations se poursuivent sur les conditions de vie dans un contexte de grave crise économique.

Roya Boroumand est la directrice du centre Abdorrahman Boroumand cosignataire du communiqué. Interrogée par Oriane Verdier, du service international de RFI, elle considère que la principale cause de cette augmentation des exécutions est le problème de surpopulation carcérale : « ces directives ont été données par le chef du système judiciaire iranien et même par le Guide suprême lui-même, au cours des derniers mois, pour que des mesures soient prises afin de réduire la population carcérale. Parmi ces mesures, la plus visible et la plus facile est d'accélérer le traitement de chaque affaire. Dans un pays où les procédures judiciaires sont déjà systématiquement violées, cela amène au bout du compte à la tenue de procès et d'exécutions sommaires. »

Surtout, la directrice du centre craint que cette augmentation du rythme ne soit qu'un début : « Nous sommes très inquiets car cela s'est déjà produit dans les années 2000. Là encore, en raison de la surpopulation carcérale. De la même manière les autorités avaient donné des directives pour traiter les affaires en cours plus rapidement. Selon certains rapports en 2015, il y a eu plus de 1 054 exécutions. »

Des syndicalistes, des intellectuels mais aussi des cinéastes ont été arrêtés, notamment le réalisateur Mohammad Rasoulof dont le film Le diable n'existe pas, sur la peine de mort en Iran, a remporté l'Ours d'or au Festival du film de Berlin en 2020.

(Et avec AFP)

