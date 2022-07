Irak: les partisans de Moqtada al-Sadr décidés à occuper le Parlement «jusqu'à nouvel ordre»

Pour la deuxième fois cette semaine, le Parlement irakien à Bagdad a été envahi samedi 30 juillet par des milliers de partisans du leader chiite Moqtada Sadr qui comptent rester sur place « jusqu'à nouvel ordre », alors que l'Irak traverse une période d'instabilité politique dans l'attente de la nomination d'un nouveau président et d'un nouveau Premier ministre.

Avec notre correspondante à Bagdad, Lucile Wassermann

La stratégie des Sadristes est désormais assez claire : ils ne quitteront pas l’enceinte du Parlement avant d’obtenir gain de cause. Et après une journée et une nuit sur place, il y a peu de chances pour que les forces de l’ordre interviennent pour les en déloger.

Ces Sadristes, qui rejettent le candidat au poste de chef du gouvernement présenté par leurs adversaires, veulent un Premier ministre qui leur convient ou alors de nouvelles élections dix mois seulement après les précédentes.

Le camp adverse divisé

Mais au lendemain de l’assaut du Parlement, il faudra surtout regarder les réactions du camp politique adverse, assez divisé. Certains appellent à l’organisation d’une contre-manifestation qui pourrait très vite se transformer en un affrontement direct entre les deux camps. Le scénario du pire pour l’Irak.

D’autres grands leaders de ce bloc en revanche, comme Nouri al-Maliki, l’ancien Premier ministre, pourtant très va-t-en-guerre ces derniers jours, se sont désolidarisés de ses appels et ont appelé au calme et surtout aux négociations et au dialogue avec Moqtada Sadr pour tenter de trouver une solution. Reste à savoir maintenant si le clerc chiite va saisir cette main tendue alors qu’il refuse de négocier avec ses adversaires depuis les résultats des élections en octobre dernier.

