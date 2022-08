Gaza: la population civile et l'économie durement affectées par les restrictions aux points de passage

Depuis le 2 août, Israël a restreint l'accès aux routes menant aux points de passage d'Erez et de Kerem Shalom dans le sud d'Israël et a bloqué tout mouvement de personnes et de biens vers et depuis la bande de Gaza. Mais selon les habitants, ces mesures drastiques sur une terre déjà sous blocus depuis plus d’une quinzaine d’années pour empêcher des ripostes du Jihad islamique, ont des conséquences punitives surtout pour la population civile.

Alice Froussard

Ces restrictions des mouvements vers et depuis la bande de Gaza ont été prises par les autorités israéliennes, suite à une vague d'arrestations, notamment celle d’un des leaders du Jihad islamique palestinien en Cisjordanie, et par crainte de représailles des groupes armés à Gaza.

Mais il y a les personnes qui veulent entrer ou sortir de Gaza pour assister à un enterrement ou un mariage d’un membre de leur famille en Cisjordanie ou en Israël. Il y a surtout les patients qui ont besoin d’une opération ou d’un traitement contre le cancer ou de n’importe quelle intervention médicale urgente qu'il n’est pas possible d’effectuer dans un hôpital de Gaza.

Or depuis trois jours, il est impossible pour ces Gazaouis d’aller et venir hors de l’enclave côtière, alors que le nombre moyen de sortie ces dernières semaines, selon le COGAT, un organe du ministère israélien de la Défense en charge des affaires civiles palestiniennes, était de 2 000 par jour, dont 100 à 120 pour des patients et leurs accompagnateurs.

L'économie durement affectée aussi

La fermeture d’Erez limite aussi les mouvements des 14 000 travailleurs ou commerçants de Gaza qui se rendent en Israël. Ils ne peuvent plus travailler, et cela entraîne des pertes financières pour leurs familles et pour l’économie gazaouie, aggravant encore plus les conditions humanitaires de la bande de Gaza, déjà fragile.

Quant au point de passage Kerem Shalom, là où transitent les marchandises, il est complètement fermé lui aussi et selon le ministère de l’Agriculture de Gaza, ce mardi, entre 15 et 20 camions de produits ont été empêchés de sortir, et entre 60 et 65 camions empêchés d’entrer. Une immense perte pour les agriculteurs et les commerçants. C’est aussi via ce point de passage qu’arrive le carburant nécessaire à la centrale électrique de Gaza, qui pourrait s’arrêter dans les prochains jours, entraînant une nouvelle réduction de l’approvisionnement en électricité, déjà disponible seulement par intermittence dans certaines zones de Gaza.

