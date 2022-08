Escalade meurtrière entre Israël et Gaza, forte tension à Jérusalem

Au 3e jour de l’opération israélienne « Aube naissante » contre la bande de Gaza, le Jihad islamique a tiré ce dimanche 7 août en direction de Jérusalem, alors que de nouvelles frappes israéliennes dans l’enclave palestinienne ont encore eu lieu durant la nuit. À Gaza, le bilan est de 29 morts dont 6 enfants, selon le ministère de la Santé palestinien. Le Jihad islamique annonce la mort de l’un de ses chefs, Khaled Mansour, le commandant de la région sud de la bande de Gaza.

Après les tirs de roquettes en direction de Jérusalem, la première fois depuis le début de l’offensive, la tension dans la ville est forte ce dimanche, raconte notre correspondant, Michel Paul. Les tirs ont été interceptés dans la périphérie de la ville. Un dispositif spécial de la police a été mis en place.

« Il y a peu de temps, nous avons tiré des roquettes vers Jérusalem », ont annoncé peu de temps après les brigades Al-Qods, la branche armée du Jihad islamique, dans un communiqué.

Le conflit risque de se transporter dans la ville sainte à l’occasion de Tisha Beav, ce 7 août, un jour de jeûne et de commémoration de la destruction des deux Temples. Et plus précisément sur l’Esplanade des mosquées, le Mont du Temple. Des milliers de visiteurs juifs doivent se rendre sur ce site qui abrite la mosquée Al-Aqsa le troisième lieu saint de l’Islam. Et parmi eux, le député d'extrême droite Itamar Ben Gvir. « On ne peut pas céder face au Jihad islamique », a-t-il notamment proclamé. Et l’on craint des affrontements sur place avec des fidèles musulmans.

Un risque de provocations des extrémistes

Les responsables des services de sécurité israéliens ont donné le feu vert à ces visites mais affirment que la décision pourra être révisée selon l’évolution de la situation sur le terrain. Plusieurs députés arabes de la Knesset demandent au gouvernement de ne pas permettre de provocations de la part des extrémistes juifs.

Des juifs visitent le Mont du Temple, dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, pendant le rituel annuel de deuil de Tisha Beav, un jour de jeûne et de commémoration de la destruction des anciens temples de Jérusalem, dimanche 7 août 2022. AP - Mahmoud Illean

Sur le terrain, la nuit a été marquée par une série de frappes israéliennes sur la bande de Gaza, avec une attaque ciblée contre un des commandants du Jihad islamique. L’organisation armée palestinienne a confirmé la mort de Khaled Mansour, qui dirigeait la division sud du Jihad à Gaza. L’armée israélienne affirme également avoir visé un tunnel offensif du Jihad islamique dans l’enclave palestinienne. De nombreuses captures ont également été effectuées en Cisjordanie où des dirigeants du Jihad islamique ont été interpellés par l’armée israélienne.

Selon le ministère de la Santé à Gaza, les affrontements auraient fait 29 morts, dont 6 enfants, et 253 blessés. Un bilan en partie contesté par Israël. La médiation égyptienne est toujours au point mort et aucune sortie de conflit ne semble être en vue.

