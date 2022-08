Quid du Hamas face à l’opération israélienne contre le Jihad islamique à Gaza?

L’armée israélienne multiplie les frappes sur la bande de Gaza et se prépare à une opération d'une semaine. Et le mouvement du Jihad islamique palestinien poursuit ses tirs. Ces violences sont les pires depuis la guerre éclair de mai 2021, dans laquelle le Hamas s'était impliqué. Aujourd'hui, le mouvement qui dirige la bande de Gaza n'a pas réagi. Combien de temps peut-il se tenir en retrait ? C'est l'une des questions clés pour la suite des événements.

Le Hamas est en retrait pour le moment. Israël fait tout pour qu’il n’entre pas dans le conflit, sous peine de voir cette « opération » se transformer en véritable guerre, rapporte notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard.

Selon des médias israéliens, l’État hébreu aurait fait passer le message via l’Égypte - intermédiaire historique entre Israël et Gaza - que seul le Jihad islamique était visé.

Le Hamas a néanmoins demandé aux Égyptiens de faire pression sur Israël pour que les bombardements cessent. Reste à savoir si les efforts de médiation de l’Égypte seront concluants.

Une situation contradictoire

« Le Hamas est à la fois un parti de gouvernement parce qu’il gouverne la bande de Gaza, et il est un parti de résistance face à Israël, et il faut qu’il concilie les deux, vis-à-vis de leurs propres militants », analyse Alain Gresh, directeur du journal en ligne Orient XXI.

D’où cette question : combien de temps le Hamas peut laisser Israël bombarder sans réagir ? « Quand il y a eu les incidents à Jérusalem en mai 2021, personne ne s’attendait à ce que le Hamas entre dans la bataille. Le Hamas a en charge la gestion de deux millions de personnes qui vivent dans des conditions épouvantables. Donc il y a des problèmes économiques, il y a le fait que Gaza est sous blocus, asphyxiée par les Israéliens mais aussi du côté égyptien et que donc le Hamas essaye d’avoir un certain nombre de possibilités pour obtenir des avantages économiques, pour obtenir que les marchandises tout simplement puissent entrer et sortir. Tout ça amène le Hamas à réfléchir avant de lancer une opération. »

Et Alain Gresh de conclure : « Si le Hamas se joint aujourd’hui avec le Jihad, ça va entraîner un nombre de morts équivalent à celui qu’on a connu déjà plusieurs fois au cours des années précédentes. »

Le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza a alerté ce week-end contre les « incursions » israéliennes qui pourraient mener à une situation « incontrôlable ».

